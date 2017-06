I dag falt dommen i Finnmarks største narkotikasak

Hålogaland lagmannsrett dømte onsdag tre personer i tidenes største narkotikasak i Finnmark.

Hovedmann er dømt til 10 års fengsel for befatning med 13,4 kg amfetamin og 25 kg hasj, inndragning av kr 3 500 000 og en Mercedes ML.

Mottaker øst er dømt til 4,5 års fengsel for befatning med 8,5 kg amfetamin og 2 kg hasj, inndragning av kr 500 000.

Mottaker vest er dømt til 7 års fengsel for befatning med 6,9 kg amfetamin, 14,5 kg hasj, inndragning av kr 1 000 000.

– Vi er fornøyd med å fått medhold. Det er store mengder narkotika det her er snakk om i nordnorsk målestokk. For eksempel hovedmannen ble dømt for å ha forsøkt å omsette hele 53 600 brukerdoser amfetamin i Finnmark, forklarer etterretningsleder Steffen Andreassen i en pressemelding.

Han sammen med dyktige etterforskere fra Alta og Kirkenes jobbet målretta og langsiktig for å få tatt mennene.

– Det er brukt store ressurser, med både skjult og åpen etterforskning. Så, det er klart, vi er fornøyd med at arbeidet nå har gitt domfellelse, sier Andreassen.