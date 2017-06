Ut av styret

Det er NRK Nordland som forteller at stifteren har overtatt styrelederjobben til reder Ola Olsen.

– Vi skal ekspandere mye, og jeg når ikke å gjøre alt, forklarer Giæver til kanalen.

Den fargerike gründeren har skapt storm med sine uttalelser i media, ikke minst etter at et fly tok av etter snø på vingene. Han hevdet blant annet at Widerøe hadde "avliva 66 mennesker", og tenkte da på mennesker som omkom i ulykker gjennom 33 år.

Han avviser overfor NRK at fratredelsen i styret har noe med dette å gjøre.