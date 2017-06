Tilgrisete naturstier

Turgåer Marit Bjerkeng kommer med et hjertesukk etter at snøen har forsvunnet. Det har avdekket en svinesti der turstiene begynner.

– Der stien opp til Komsa starter, er det rene svinestien nå. De flotte kassene for hundeskit er breddfulle og jeg vet ikke om de er blitt tømt i vinter i det hele tatt, spør Bjerkeng.

– Ta med poser

Omkring ligger det fylte hundeposer. Hun synes det er et strålende tiltak med disse dunkene for hundeskit, men både denne og den som står på Sandfallet, er like fulle. Det er ikke nok å sette dem opp – de må tømmes også, fastslår Bjerkeng.

Det er også altfor mye hundeskit som ligger langs gangveiene.

– Det er da ikke så vanskelig å ha med seg pose og plukke den opp, er den klare anmodningen fra Bjerkeng.

Plast og isopor

Generelt ligger det mye søppel utover.

– Dessuten er det mye isoporbokser og plast. Oppover langs første del av stien ser det ut som om noen har vært på do flere steder og brukt dopapir flittig, beskriver Bjerkeng.

– Vi har et eldorado

Hun mener det hadde vært hyggeligere for alle som er ute og går, om det var mindre søppel og skit utover.

– Alta er som vi alle vet, et eldorado for naturelskere og turgjengere. Kommunen gjør masse flott for å legge forholdene til rette for oss, så vi innbyggere i alle aldre kan være ute, mosjonere og glede oss over den flotte naturen, mener Bjerkeng, som ønsker lykke til med Rusken.