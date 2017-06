Varme dager i neste uke

Mandag ser ut til å bli siste rest av den kjølige våren. Allerede tirsdag stiger temperaturen til 11 grader og deretter går vi ei uke i møte med temperaturer tett under 20-tallet!

Vindretningen snur fra nord-vest til sør-øst. I gamle dager likte man å kalle dette for russevarme. Så hett blir det ikke. Men fra dager med fire- til 19 grader vil nok få frem smilet hos de aller fleste. Og nå er værvarselet merket «grønt», noe som tilsier at det er svært sannsynlig at det slår til.

Så da er det bare å skifte ut garderoben. Bort med stillongs og tjukke jakker. Nå blir det t-skjortevær!