Stortinget overprøver Regjeringens ønske

Fylkeskommunene ser ut for å beholde tannhelsetjenesten etter helse- og omsorgskomiteens innstilling.

Regjeringa har ønsket å overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Når er det et flertall i Stortingets helse- og omsorgskomité som vil at fylkeskommunene fortsatt skal drive tannhelsetjenesten. Det åpnes for at de kommunene som vil, kan få ha en prøveordning.

Saken avgjøres endelig i neste uke.

Finnmark fylkeskommune har tannklinikker i 18 av fylkets 19 kommuner.