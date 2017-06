Løft for demensomsorg og alderspsykiatrien

Tilbyr gratis fagskoleutdanning for helsearbeidere Hele 70 plasser er ledig på utdanningstilbud innen demensomsorg, alderspsykiatri og rehabilitering.

Dette fagskoletilbudet er samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark. Fagskoleutdanninga er en høyere yrkesfaglig utdanning, rettet mot hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Finnmark.

– Tilbudet er nett og samlingsbasert og svært godt tilpasset kommunene i Finnmark sine behov. Dette er «skreddersøm» for Finnmark, sier hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune Johnny Ingebrigtsen om utdanningstilbudet.

Bidrag til bedre demensomsorg

60 studenter kan søke utdanning i «Hverdagsrehabilitering» og «Demens og alderspsykiatri». I tillegg kan 10 studenter søke valgfrie tilbud innen helse- og sosial. Fagskoleutdanninga vil ha oppstart høsten 2017.

– Målet med satsinga er blant annet å forberede helsetjenesten i kommunene på utfordringer knyttet til økt forekomst av demens i årene som kommer. Tilbudet skal også være et bidrag for å møte et økende behov for kunnskap og kompetanse der det gis helsetjenester til eldre med psykiske sykdommer, sier Vera Meyer hos Fylkesmannen i Finnmark.

Tilrettelagt for helsearbeidere i distriktene

Det er Alta og Tana som er vertskommuner for samlingene under de nettbaserte studiene. - Vi ser viktigheten av å prioritere denne typen videreutdanning for å høyne kompetansenivået på en rask måte. Ved at utdanninga er samlings og nettbasert, er den tilrettelagt for etablerte omsorgsarbeidere i jobb, ute i distriktene, sier Ingebrigtsen

Dekker utgifter for kommunene

Selve utdanninga er gratis for studentene. Kommuner med ansatte som ønsker å ta utdanninga, kan søke fylkesmannen om dekning av utgifter i forbindelse med dette, eksempelvis vikarkostnader.