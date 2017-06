Kjenner du til denne?

Det er Finnmark politidistrikt som etterlyser eieren av denne kanoen/kajakken.

– Det er en innringer som har kommet over denne i Altaelva, sør for Aronnes og nord for Raipas. Er det noen som har kjennskap til denne? Ring 02800, heter det i anmodningen fra politiet.

Politiet melder i 13-tiden at båten har ligget der en stund.

– Vi har fått informasjon om at båten har ligget på samme sted siden oktober. Takk til publikum for hjelp, heter det fra politiet.