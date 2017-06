Andre laks i familien i år

– Hun var kjempeflink med temmingen, men da fisken kom i land, løsnet sluken. Jeg hoppet etter den og hadde vann til midt på låret da jeg fikk tak i laksen den, forteller Charlottes kjæreste, Arne Romsdal om fangsten som veide 7,2 kilo.

Vil tilbake til elva

Om Charlotte er bitt av den berømmelige laksebasillen skal være usagt. Men hun vil i alle fall tilbake til elva i dag.

– Ja, det vil hun. Hun fikk først en flott sjøørrett på rundt kiloen like etter at vi hadde lagt til ved bergene i Nedre Sierra. Da en annen båt la til ved gapahuken på den andre siden, sa jeg til henne at nå får hun laks. Hun gikk ut på berget, slengte ut sluken, og pang; der satt den, forteller Arne.

Det var rundt klokken 23 lørdag kveld at laksen tok. En såkalt gjellfisk. En fisk som har stått i elva i vinter, men ikke gytt.

– Den hadde fin form, tjukk og flott og det var bra med rogn i den.

Drama før jubel

Temmingen tok 10-15 minutter. Men det var da fisken kom til land at det virkelig ble dramatisk.

– Som nevnt løsnet sluken. Vi sto nederst på bergene, og der er det ganske dypt. Da sluken løsnet, skjønte jeg straks at her måtte jeg reagere raskt. Jeg hoppet i elva før den rakk å komme til hektene. Jeg hadde vann midt på lårene da jeg fikk tak i den. Jeg kastet den på land og heiv meg over den. Den lå fast mellom meg og berget en liten stund, sier Arne og humrer godt.

2 x 20 kilo fra før

Arne er slettes ikke ukjent med store lakser. Allerede da han var seks-sju år satte han fast sin første kjempelaks.

– Den tok i Richardholla ved Øvre Stengelsen og var så diger at jeg ikke hadde sjans tilå temme den inn selv. Det var den første av to på 20 kilo som jeg har fått. Den andre fikk jeg på samme sted i ungdomsårene, forteller han.

Familien har forøvrig fått laks i hus tidligere i år også.

– Pappa (Stig Arne Romsdal, red. anm.) fikk en gjellfisk på 5,5 kilo for et par dager siden. Nå har vi bra med fisk. En god del av fisken vi fikk i natt går derfor til bestemor.