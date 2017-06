– Nå blir det oppussing og mer attåt!

Det gikk helt til topps for mannen, som er tidlig 40-åra fra Alta, som ble trukket ut som Joker-kandidaten lørdag, slik Altaposten skrev lørdag kveld.

Han lot Norsk tippings trekkemaskin Embla ta valgene for seg, og etter en feilfri Joker-runde endte den heldige altaværingen opp med 2.562.000 kroner.

– Dette hadde jeg ikke turt å håpe på. Det er jo helt ekstremt! sier han når Norsk Tipping snakker med ham på telefonen etter sending.

Overrasket familien

Ifølge Norsk tippings sider hadde den ferske millionæren sett på trekningen med familien, men ikke sagt noe om at det var han som var Joker-kandidaten. Familien begynte å lure da programleder May Lisbeth sa at det var en mann i 40-åra fra Alta som drømte om å pusse opp huset.

– Og da sa jeg at det var meg. Det var kjempeartig og det har nok ikke gått helt opp for oss ennå, sier mannen.

Nå blir det både oppussing og mer attåt!