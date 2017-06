– Lurer på hva som skal til før politiet hjelper oss?

– Det er en fryktelig situasjon vi er i når politiet først nekter å sende betjenter som bor i Kautokeino ut på oppdrag når det haster, og når vi senere opplever at heller ikke betjenter i Alta hopper i bilen og kommer oss til unnsetning. Hva skal til før vi får hjelp? Må vi bli skutt på før noen reagerer, spør Hætta.

Stinket alkohol

Hele situasjonen oppsto da Hætta ble oppringt av kompisen i nabohuset natt til fredag 2. juni rundt klokken 00.30.

– Han fortalte at det sto en bil på utsiden som også hadde kjørt på scooteren min. Og det stemte. Mange deksel til tusenvis av kroner er knust, beskriver han.

Hætta sier han gikk frem og åpnet døra på førersiden.

– Lukten av alkohol slo i mot meg. Det var en kvinnelig sjåfør. Hun ville ikke svare meg på hva de gjorde der. Hun og en mannlig passasjer pratet kun med hverandre. Da gikk jeg bak bilen og ringte politiet på 02800. Da jeg fikk kontakt ble jeg satt over til 112. De sa de ikke kunne rykke ut og hjelpe meg. Jeg synes det var utrolig rart i og med at de allerede hadde kjørt på scooteren min, pluss at dette trolig dreide seg om promillekjøring og folk kunne bli skadet hvis sjåføren fikk kjøre videre, påpeker han.

Kom etter tre timer

Ole Martin Hætta sier han stilte seg bak bilen og stengte dermed veien ut fra tunet.

– Jeg holdt dem hjemme hos meg i nesten en halvtime. Plutselig kommer de ryggende mot meg i full fart. Jeg rakk kun å hoppe opp for ikke å bli skadet i beina. Men jeg traff bakruta med stor kraft og jeg kan si skuldra mi er ganske vond etter smellen, forteller han.

Tre timer etter at Ole Martin ringte politiet kom en patrulje fra Alta til Kautokeino.

– De kunne ikke finne de mistenkte noe sted. Jeg sendte kompisene mine ut på jakt etter dem og bare fem minutter senere var de lokalisert. De var til og med utenfor den samme bilen, men nektet for å ha vært hos meg. Bare tull. Skiltnummeret og alt stemte, hevder Hætta.

– Det verste er at politiet mener de ikke kunne gjøre noe mer til tross for at videoen kompisen min filmet, viser at jeg blir påkjørt og hvem som kjører bilen. Jeg er egentlig helt sjokkert over hele saken.

Ringte «Tante-politimester»

Ole Martin har ikke hvem som helst til tante. Hun heter nemlig Ellen Katrine Hætta og er politimester i Finnmark.

– Ja, jeg har snakket med henne. Jeg ønsker ikke å viderebringe hva hun sa til meg. Jeg synes absolutt media kan snakke med politiet, og også tante så får de høre hennes meninger direkte fra henne, påpeker Ole Martin.

* Altaposten har snakket med regionlensmann i Alta, Svein Tore Nilsen, men han har ikke det hele bildet over denne saken og henviser videre spørsmål i saken til politmesteren eller leder for felles operativ enhet, Lars Blix Olsen. På Operasjonssentralen får Altaposten opplyst at det er Blix Olsen eller vaktleder den aktuelle dagen som skal svare på slike spørsmål. Ingen av dem er imidlertid tilgjengelig for kommentarer og disse skal heller ikke forstyrres privat. Heller ikke politimester Ellen Katrine Hætta har svart Altapostens gjentatte forsøk på å få tilsvar i denne saken.