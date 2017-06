– Det skitne spillet er igang fra Arbeiderpartiet

Midt under siste pleumunsmøte fikk Kjetil Romsdal en e-post fra Arbeiderpartiet sentralt. Der fikk han beskjed om at det var uforenlig å være Ap-medlem og samtidig stille til valg for Nordkalottfolket til sametingsvalget kommende høst. Romsdal er på 4. plass i Nordre krets for llista.

– Jeg er både overrasket og skuffet over måten Arbeiderpariet håndterer saken på, sier Romsdal til Altaposten.

Måtte velge

Brevet fra Ap sentralt var ikke til å misforstå.

– For å være medlem i Arbeiderpartiet må du derfor trekke deg fra valglista til sametingsvalget for en konkurrerende liste. Hører vi ikke noe fra deg innen 10. juni 2017, så vil vi slette ditt medlemskap, var den klare beskjeden Romsdal fikk på e-post.

Romsdal har vært sentral for Nordkalottfolket i tre valgperioder, de fire siste årene som fast representant på Sametinget. Først nå kommer det et ultimatum. På sin status tar Romsdal et oppgjør med partiet han melder seg ut av.

Hvorfor nå?

– Da har jeg tatt min beslutning og meldt meg ut av Ap. Dette som følge av at mitt engasjement på Sametinget for Nordkalottfolket ikke er i samsvar med vedtektene i Ap. Det er forsåvidt greit, men hvorfor kommer dette nå? Etter at jeg har vært vara til Sametinget i åtte år, og fast representant i fire år, spør Romsdal retorisk og svarer selv.

– Jo, det er valg i høst og det skitne spillet er i gang. Jeg oppfattes antakelig som en trussel i forhold til mandatene her i Nordre krets, skriver Romsdal og legger samtidig ut korrespondansen med Ap på profilen.

Overfor Altaposten begrunner Romsdal påstanden om skittent spill.

– Det er neppe tilfeldig at dette kommer under plenumsmøtet, der Ap hadde sin møteaktivitet og sikkert fant ut at dette var riktig strategi. Vi tok jo et mandat fra Ap ved forrige korsvei og ble største gruppe fra Nordre krets. Dette er nok deres hilsen, for det er vel kjent at jeg sanker en god del stemmer i Alta, sier Romsdal.

Passivt Ap-medlem

Romsdal har kun vært et passivt medlem i Ap og klargjør at han representerer Nordkalottfolket fordi han ikke er enig i Same-Aps fokus på Sametinget.

I svaret til Ap melder Romsdal seg ut av partiet og gir følgende melding.

– Jeg tror kanskje Ap har mer bruk for sånne som meg, enn mitt behov for Ap, skriver Romsdal på Facebook.

Arbeiderpartiets begrunnelse for å be om et valg er paragraf 13 punkt 2:

«Det er ikke tillat å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak. Det er uforenlig med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til organisasjoner som i sin virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater».

Kjetil Romsdal virker ikke direkte deprimert over at valget er tatt. Til Altaposten uttrykker han stor frustrasjon over partiet på mange plan.

– Jeg har vært medlem siden jeg var en ung mann og meldte meg nok inn forbindelse med fagforeningsvirksomhet. Men frustrasjonen har jo økt de siste årene. I tillegg til at jeg ikke er veldig enig med Arbeiderpartiet på Sametinget, er jeg også skuffet over Ap lokalt, både når det gjelder helsepolitikk og nå sist skolepolitikken, der partiet ikke har vært til å stole på, sier han.

Altaposten har forsøkt å få kommentar fra Arbeiderpartiets presidentkandidat Ronny Wilhelmsen og plenumsleder Jørn Are Gaski, men de har ikke besvart våre henvendelser.