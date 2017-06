Ny sjanse på mandag

Allerede fredag fikk mange oppleve å se sitt eget nærmiljø fra lufta for en billig penge da næringslivet i Alta inviterte til langhelg i byen. Også lørdag skulle helikopteret vært på plass og flydd interesserte fra Europris for å se ønsket område i fugleperspektiv i Alta og omegn.

– Vi fikk et turisttur-oppdrag i Honningsvåg som gjorde at ting skar seg litt. Det handlet litt om at vi ikke fikk fuele i det området vi forventet, og at dermed hele opplegget tok mye lengre tid. Dermed måtte vi avlyse lørdagens flyging i Alta. Men vi har valgt å kjøre det samme opplegget på mandag, og i og med at det er Pinse, så håper vi mange har fri og benytter seg av muligheten til å se området der de bor fra en litt annen vinkel enn de normalt gjør, heter det i en uttalelse fra selskapet.