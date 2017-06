Leverte inn to maskingevær

De foreløpige tallene viser at finnmarkinger har levert inn 193 våpen av forskjellige slag under våpenamnestiet som varte fra 1.mars til 31. mai.

Stort skadepotensial

Politiet understreker alvorlighetsgraden dersom slike våpen brukes av ukyndige personer. Samlet sett skulle de ønske de fikk inn flere våpen.

– Vi har fått inn alt fra maskingevær fra krigens dager til hagler som var lovlig ervervet før oktober 1990 men som ikke var registrert. Vi er veldig fornøyd med at finnmarkingene har benyttet seg av amnestiet, selv om vi ved tidligere våpenamnestier har fått inn flere våpen. Den samme trenden ser vi i resten av landet, sier Susanne Kristiansen, ansvarlig for våpensaksfeltet i Finnmark politidistrikt.

– Selv om fristen er gått ut, er det mulig å komme å levere våpen til oss. Og jeg håper mange benytter seg av dette tilbudet, legger Kristiansen til.

Finnmark politidistrikt mener at alle våpnene som har kommet inn under amnestiet er et viktig bidrag til å forebygge kriminelle handlinger og ulykker. De understreker at våpnene kunne hatt stort skadepotensial i gale hender.

Her er en foreløpig oversikt over hvilke våpen finnmarkingene har levert inn: -

166 Hagler (hvorav 72 hagler var lovlig ervervet før oktober 1990)

2 Maskingevær

2 Maskinpistoler

17 Rifler

4 Pistoler

2 Revolvere