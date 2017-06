Jorunn kåret til «Årets støttespiller».

Helgens Sparebank1 Cup bød på stor aktivitet og mye moro for fotballelskende barn fra seks til 12 år. På slutten av siste turneringsdag, lørdag, fikk også en av de store ukjente ildsjelene i aldersbestemt fotball og idrett fortjent oppmerksomhet. Jorunn Sandberg fra IL Frea ble kåret til «Årets fair-play støttespiller». I den innsendte begrunnelsen fra deltakende IL Frea-spillere heter det at hun gjør alt for Frea og stiller opp der det er mulig. Hun sier alltid ja, og ikke minst har en løsning når det dukker opp utfordringer. Når hun i tillegg har stor arbeidskapasitet, holdt begrunnelsen til å overbevise juryen som bestod av tidligere toppdommer og trener fra BUL, og nå foreldre/besteforeldre-representant, Arne Pettersen, leder av Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bakken og turneringssjef Ole Andersen. Vanskelig jobb – Det var flere andre sterke kandidater, blant annet et par som stod igjen til finaleheatet, og det forteller at vi har en alle tiders verdig vinner av en pris som vi satser på å gjøre årlig, sier Geir Roger Bakken. Hovedsponsor for turneringen, Sparebank1 Nord-Norge, har vært en pådriver for å få opprettet prisen. Banksjef Ulf Tore Isaksen sier at ønsket er et ekstra fokus på alle de som står på og yter litt ekstra for lag og klubb, men kanskje ikke er i fremste linje når det gjelder oppmerksomhet. – Med denne prisen ønsker vi å styrke den positive dialogen på og rundt fotballbanene. Vi ønsker foreldre som kan rose, ikke bare egne spillere, men også dommere og motstandere. I det hele tatt skape positiv stemning, og vi ønsker å dra fram alle som gjør det lille ekstra for barn og unge skal ha gode og trygge tilbud, sier banksjefen som hadde håpet å kunne være tilstede å dele ut prisen selv. Det fikk han ikke anledning til fordi banken denne helgen er på firmatur og intern lagbygging. Nerskogen og Alta IF

Prisen til «Årets fair-play støttespiller» som ble delt ut under turneringen, ble fultgt av et gavekort fra SNN på 3000 kr i tillegg til diplom. Tradisjonen tro ble det også trukket ut to av de deltakende lagene, ett jente- og ett guttelag, som ble kåret til Årets Sparebank1-lag og fikk et gavekort på 1500 kroner til fri benyttelse for laget. Disse to lagene var ALTA IF1-2011-jenter og Nerskogen IL Go8.

Vant Amfi-Quizen Arrangørklubbens Stine Mannsverk var også lenge med i vurderingen av å bli årets støttespiller, men hun og hennes lag, Tverrelvdalen minigutter, fikk en fin oppmuntring. Laget vant Amfi-Quizen og kan dra på pizza-kveld betalt av Amfi for 18 stykker og kan da feire sin trenerer som også har vært dugnadssjef og organisator under SNN-cup.

Fornøyd med alt Toppduoen i Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bakken og Ole Andersen, var fornøyd med alt, inkludert været. Årets turnering hadde rekorddeltakelse med 110 lag, men det meste gled likevel svært greit. – Leter vi etter det positive kan vi også smile over turneringsværet. Vi unngikk mye regn, og sludd som værmeldingene tilsa, har vi ikke sett noe til. Været kunne ikke ødelegge for ei fantastisk stemning og opplevelse. Jg vil gi en sekser på terneringen til samtlige lag, trenere og foreldre for å ha vært med på denne festen. Her er ikke noe som en gang ligner på kjeft eller sure kommentarer. Vi har noen fantastiske personer i egen klubb som stiller opp to dager til fulle, og det er nesten ikke et eneste forfall på dugnads- og dommerlistene, sier leder i fotballgruppa, Ole Andersen. Han forteller at turneringen også har gitt et pent overskudd som pløyes rett tilbake til driften av aldersbestemt fotball og da i hovedsak turneringsdeltakelser.

