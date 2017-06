Caravanistene koste seg i «godtebutikken»

– Ja, folk har penger og de er villig til å bruke det på bil og vogn. Det er utrolig mye flott i salg nå, sier administrerende direktør i A-K Mathisen, Tor-Einar Mathisen.

Millioner på hjul

Finnmarkshallen ble fylt opp med bobiler og campingvogner når pinsetreffet for caravanistene i Nord-Norge startet i Alta.

– Enkelte har kjørt helt fra Nordland for å være med på det sosiale. Det er jo i hovedsak det vi caravanister vil ha. Nå er det «bare» 1300 vogner/biler her. Vi har kapasitet til flere hundre flere. Så bittelitt skuffet er vi. Men været og det faktum at vi bare har vært skikkelig i drift i et halvt år, får ta skylda for at ikke flere kom, påpeker stevnesjef og leder i Alta caravanklubb, Frode Edvardsen.

En rask spørrerunde blant selgerne, viste at samtlige både hadde solgt nye og brukte vogner og bobiler i løpet av lørdagen.

– Så klart ville vi komme!

Stig Marthinsen fra Setermoen hadde kjørt nesten 50 mil for å delta på pinsetreffet i Alta. En selvfølge ifølge han selv.

– Ja, det var ikke noe å diskutere. Å kjøre for meg er ikke noe negativt. Jeg kjører 50.000 kilometer i året i jobben. Og når jeg har ferie, hopper jeg inn i bobilen og kjører 20.000 kilometer til. Jeg stortrives på veien, slår han fast.

Stig er forøvrig både leder i Bardu og omegn caravanklubb og vara til sentralsyret i Norges bobil- og caravanclub.

* Caravanistene kan også se frem til både høytidelig middag og to konserter i Finnmarkshallen pinsedagene.

(Se innslag fra caravantreffet på TV Nord førstkommende tirsdag)