– Nå må jeg kjøre til siden

Altaposten kunne fredag kveld fortelle at en mann fra Kronstad vant hovedpremien i spillet Nabolaget. Det ga en million kroner inn på konto.

Norsk Tipping kan fortelle at det er en mann i 60-årene som kunne glede seg over potten. Han satt i bilen da Norsk Tipping ringte for å gratulere.

– Jeg tror jeg må kjøre til siden, sier mannen når vi forteller at det er Norsk Tipping som ringer. Det ble jubel i bilen.

– Å fy, det var artig! utbrøt mannen, før han kjørte hjem til kona for å fortelle gladnyheten.

Mannen forteller at neste stopp blir hjem og fortelle kona den gode nyheten.

– Det blir nok en liten feiring, sa han lattermildt.

Millionvinnerens fem nærmeste naboer som hadde spilt Nabolaget vant 100.000 kroner hver. Her er reaksjonene Norsk Tipping fikk da de tok kontakt:

Ole Johan Rasmussen (57)

– Dette var jo helt utrolig, jeg driver å pusser opp hjemme, så dette kommer jo på et veldig godt tidspunkt, forteller den glade vinneren.

Harald Lindseth (69)

- Sier du det? å herregud det var jo utrolig, sier han lattermildt. Harald forteller at han har spilt på Nabolaget siden starten.

Kvinne fra Alta

– Tuller du, er det sant? Det var en skikkelig overraskelse. Dette kommer skikkelig godt med, sier den lettere sjokkerte vinneren.

Mann fra Alta

Mannen er på fisketur når vi ringer.

– Det har ikke blitt noe fisk, men dette var jo kjempebra, sier han.

Mann fra Alta

–Det var en positiv og fin overraskelse, nå blir det nok litt feiring i kveld.