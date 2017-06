– Bør avvente utredning

– Hvis det kun blir slakting av laks på Langnes, vil det også kunne gavne Alta kommune med produksjonsavgift fra oppdrettsnæringen, mener stortingskandidat Trine Noodt (V), på bakgrunn av intervjuet med Davildsen på altaposten.no.

Noodt mener det ikke må feste seg et inntrykk av at slakting og eksport av laks fra et nytt slakteri i Altafjorden ikke vil ha noe ringvirkninger i form av produksjonsavgift. Venstre var med på å sikre at det nå kommer en utredning av saken, med målsetting om at kommunene skal sitte igjen med en skjerv.

Laila Davidsen mente i Altaposten at partiene som går for produksjonsavgiften på oppdrettslaks jubler for tidlig, og at man står overfor et aldri så lite paradoks.

– Om flertallet etter valget vedtar dette, betyr det faktisk at om Alta kommune lykkes med å få etablert lakseslakteri på Langnes med bearbeiding av fisk, vil kommune få null inntekter fra denne «produksjonsavgiften». Den skal tilfalle eksportert ubearbeidet fisk, påpekte Davidsen.

Politisk rådgiver Åsmund Prytz i Venstre mener det kan være klokt å vente på utredningen som skal fastslå mer eksakt hva man mener er bearbeiding.

– Vi håper jo alle at man i distriktene skal drive mer med bearbeiding og få en større andel av verdikjeden, men det må klargjøres tydelig hva man mener med bearbeiding. Hvis man på slakteriet ikke skal gjøre annet enn å slakte, er det naturlig å tro at det utløser produksjonsavgift, mener Prytz, som dermed mener det er for tidlig å hevde at det blir null produksjonsavgift på et nytt slakteri.

– Laila Davidsen påpeker vel nettopp at bearbeiding av laks vil bety at produksjonsavgiften faller bort?

– Det ser jeg, men poenget mitt er at dette skal utredes og behandles politisk, før man eventuelt kan være klar på hva som skjer konkret i de enkelte tilfellene.