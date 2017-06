Rettslig forlik om omsorgsboligene

Altafirmaet Peyma Entreprenør AS krevde Kautokeino kommune for 4,2 millioner kroner i sluttoppgjør etter byggingen av omsorgsboligene, mens Kautokeino kommune hadde et motkrav mot krevde Peyma på 2,6 millioner kroner.

Da bygget skulle reises skjedde det noe under støping av fundament og dekke som førte til ekstra kostnader. Blant annet var det feil med noe betong som gjorde at deler av arbeidet måtte gjøres om igjen.

Innholdet i rettsmeklingen er konfidensielt, forklarer enhetsleder for tekniske tjenester i Kautokeino, Sindre Murud. Han letter imidlertid litt på sløret:

- Det har vært en sluttoppgjørstvist mellom Kautokeino kommune og Peyma Entreprenør AS knyttet til prosjektering og utførelse av nye omsorgsboliger for hjemmetjenesten i Kautokeino kommune. Det ble gjennomført en rettsmekling begynnelsen av april 2017 som endte med et rettsforlik. Det er ikke uvanlig at sluttoppgjørstvister i entreprisesaker ender i et forlik, og etter kommunens syn var dette en riktig løsning for denne saken. Det nærmere innholdet i rettsmeklingen er konfidensielt. Kautokeino kommune kan imidlertid opplyse om at de er fornøyd med forliket og at man nå kan legge denne saken bak seg, sier enhetslederen i en kommentar.