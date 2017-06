Hektisk før åpninga

Timer før campistene ruller inn på treffplassen ved Finnmarkshallen mener treffgeneral og leder i Norsk Bobil og Caravan Club avd. Alta (NBCC), Frode Edvardsen, at det meste er under kontroll. Men det er ingen ni til fire jobb å være treffgeneral.

– I går holdt jeg på fra seks om morgenen til midnatt, forteller han.

Han fikk noen få timer på øyet før telefonen igjen begynte å kime.

– Jeg får sove på mandag, smiler han.

Det er mange biter som skal på plass når det skal arrangeres både messe og caravantreff.

– Akkurat nå skulle jeg ønske at vi hadde flere hender i drift, men det er jo fortsatt vanlig arbeidsdag for de fleste, sier Edvardsen.

Større og bedre

Årets messe blir større og bedre enn det Edvardsen hadde sett for seg på forhånd. Omlag 20 utstillere har meldt sin ankomst og rigger nå til sine tildelte plasser i Finnmarkshallen.

– Vi fikk heldigvis komme inn i hallen i går klokka fire og siden har det gått slag i slag, forteller han.

Han mener utstillinga vil by på noe for enhver smak. Bilforhandlerne stiller mannsterke – det samme gjør caravanforhandlerne. I tillegg til en rekke sport- og fritidsforhandlere. Det er selvfølgelig også mulig å kjøpe seg noe å bite i.

Plass til flere

Edvardsen åpner porten for campistene fra klokken to i dag mens messa, som forøvrig er gratis og åpen for alle, åpner klokken ti på lørdag.

– Vi har plass til flere campister, bekrefter Edvardsen, som tror det «flotte» vårværet kanskje har lagt en demper på utferdstrangen.

Han lover at alle som hekter på vogna eller kaster seg i bobilen vil få plass på caravantreffet.

– Men i Finnmarkshallen er det fullt, vi har ikke plass til flere utstillere her inne, sier han.

Søndag er det duket for konsert med SOMA og CirCuz, her kan også de som ikke deltar på treffet kjøpe billett.