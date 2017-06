Frir til ungdommen

– Vi skal ferie 80-årsjubileet på flere måter. Stiftelsen Betania Alta kan se tilbake på en rik historie med sterk lokal forankring, men vi trenger å bli kjent i de yngre aldersgruppene, fastslår daglig leder Svein Iversen, som forsikrer at jubileumsåret skal brukes godt i så måte.

Mer moderne

Betania er en kjent omsorgsaktør i Alta-samfunnet og har et godt omdømme i den voksne del av befolkningen. Det viste en omdømmemåling Altaposten omtalte for to år siden. Spørsmålet er hvordan man skal nå nye generasjoner, og svaret ligger snublende nær: Ungdommens egen kommunikasjonsform på nett og sosiale medier.

– Vi vil derfor bruke dette året på merkevarebygging og profilering gjennom å designe en ny logo og nye hjemmesider, påpeker Iversen.

Engasjert omsorg

Betania Alta driver sin virksomhet rettet mot eldre, rusavhengige, mennesker med psykiske lidelser og barn i form av barnehagetilbud.

– Alt vårt arbeid skjer ut fra visjonen «Engasjert omsorg». Respekt, nærhet og kvalitet er helt sentrale verdier. Alt av fysiske verdier og økonomiske midler som er bygd opp gjenneom alle de 80 årene er lokale og blir brukt til å videreutvikle tilbudene våre lokalt. Vi har ingen eksterne eiere som krever profitt av vår virksomhet, sier Svein Iversen.

Bygger kompetanse

Hele virksomheten til Betania Alta dreier seg om å ta vare på mennesker. Dette er arbeid som krever høy kompetanse.

– Derfor vil vi fortsatt bruke store ressurser på å bygge og vedlikeholde kompetanse i et dyktig og engasjert personale. Dette er viktig for å beholde gode fagfolk. Vi er meget stolte av vår stab av fagfolk på alle felt i vår virksomhet, sier Svein Iversen.

Betania Alta kommer til å bruke deler av 80-årsmarkeringen også på dette området ved å arrangere egne fagdager og fagkurs for sine ansatte.

Møter konkurranse

Det blir en sentral utfordring hvordan idelle organisasjoner som Betania Alta skal kunne møte konkurranse fra kommersielle aktører. Dette handler blant annet om hvordan Alta kommune vil bruke handlingsrommet som ligger i ny lov om offentlige anskaffelser, som trådte i kraft i januar i år.

– Vi er glade for at helse- og sosialminister Bent Høie sier klart fra at de ideelle organisasjonenes plass i omsorgstjenesten skal videreføres og og helst få et enda større omfang i framtiden, sier Svein Iversen.

Jubileumsavis

Betania Alta skal markere sitt jubileum med en rekke markeringer i barnehagene, sykehjemmene og i dagsentret.

– Vi planlegger også å få til åpne populærforedrag om Alma Halse og hennes livsgjerning i Alta, sier Iversen.

Det vil bli utgitt en egen jubileumavis i midten av september, mens selve jubileumsfesten for alle ansatte og innbudte gjester vil skje lørdag 30. september.

– Oppsummert vil vi bruke jubileumsåret mer til å se framover enn bare å dyrke vår egen historie, selv om den er aldri så rik, sier daglig leder Svein Iversen.