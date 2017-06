Får ros fra ministeren

– Ideelle organisasjoner som Betania i Alta er en selvstendig kraft i samfunnet og en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor, sier Høyre-statsråden , og begrunner:

– De har høy kompetanse, stort engasjement og er talerør for brukere og pasienter. Det gjør at ideelle orgasnisasjoner kan bidra til nye løsninger på velferdsutfordringene. Dette er noe regjeringen vil ta godt vare på, fastslår helse- og sosialministeren i forbindelse med 80-årsjubileet.

– Under ditt besøk Betania sist høst advarte du kommunen mot å se seg blind på pris, men vektlegge slike kvaliteter som Betania har bygget opp over lang tid. Hvilke konkrete momenter mener du kan vektlegges av kommunene som kjøper tjenester?

– Vi har inngått en samarbeidsavtale med Kommunenes Sentralforbund og flere paraplyorganisasjoner for ideelle organisasjoner innen helsesektoren. Avtalen anerkjenner, styrker og synliggjør den viktige rollen som ideelle aktører spiller i det norske velferdssamfunnet. Sammen skal vi synliggjøre hvordan ideell sektors særtrekk og kvaliteter kan mobiliseres for å sikre best mulig tjenester for pasienter og brukere innenfor de rammene som budsjetter og lovgivningen oppstiller, svarer Høie.

Ikke bare pris

Sett utenfra kan det virke som det kun er pris som avgjør hvem som får anbudene for tjenester innen helse og omsorg.

– Kan kommunene risikere å bli stevnet for Kofa, eller slått i hodet av EØS-direktiver, om de tar andre hensyn ved anbudsavgjørelser?

–Den nye forskriften om anskaffelser sier at kommunene kan ta hensyn til tjenestenes særtrekk når de utlyser konkurranse. Forskriften gir mange eksempler. Kommunene kan også vektlegge sine behov for mangfold kontinuitet og innovasjon, sier Høie.

Han legger til at de ideelle aktørene selv kan sørge for å være gode på kvalitet og utnytte sine fortrinn knyttet til nettverk i nærmiljøet, frivillig innsats og en drift som ikke krever overskudd til eierne.

Mer til de ideelle

– I den offentlig utredningen Innovasjon i omsorg er det foreslått at ideell sektor her i landet bør gis rom for en vekst opp til 25 prosent av helse- og omsorgstilbudet. I dag er det på ca. 8 prosent. Hvordan kan det gis rammebetingelser til offentlige innkjøpere for å virkeliggjøre en slik ambisjon?

– Det er utformet flere veiledere for å gjøre offentlige innkjøpere tryggere på de rammene som regelverket oppstiller, blant annet en veileder om kjøp av helse- og omsorgstjenster i samarbeid med ideell sektor. I regjeringen legger vi nå til rette for et større mangfold av løsninger der vi vil involvere ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og næringsliv i arbeidet med å møte framtidens helse- og omsorgsutfordringer. Vi har også tatt initiativ til å skaffe mer kunnskap om hvilket rettslig handlingsrom vi har på dette området, sier Bent Høie.

– I enkelte EU-land har ideell sektor innen helse og omsorg opp til 40 prosent av markedet. Er det forskjell i rammebetingelsene som bidrar til dette?

– Ulike tradisjoner, finansieringsmåte og innretning av helsetjenesten er viktige grunner til at rammevilkårene for ideelle aktører kan variere mellom ulike europeiske land. Men alle EØS-land har imidlertid det til felles at de som kjøper tjenester må følge anskaffelsesreglene, sier helse- og sosialminister Bent Høie.