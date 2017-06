– Ville ikke støtte tiltak mot ørn

Sametinget behandlet 1. juni spørsmål om rovdyrspolitikk og ifølge Norske samers riksforbund (NSR) er det relativt stor enighet på Sametinget om at dagens rovdyrsforvaltning er feil og at vi har en ørnebestand ute av kontroll. NSR fremmet et forslag om å bevilge 400.000 i budsjettet til ørnetiltak, noe de ikke fikk støtte for. – Fant ni kadaver på èn tur Nils Johannes Hætta er dypt fortvilet over å daglig plukke opp døde reinkalver som er angrepet av ørn. – Vi ser dessverre et sprik mellom ord og handling hos posisjonspartiene Høyre, Arbeidpartiet, Arja og Siella. Det er utforståelig for meg at når NSR foreslår å møte den prekære situasjonen med en ørnebestand ute av kontrol med å gi 400 000 til ørnetiltak, så velger de å stemme imot, sier Mathis Nilsen Eira sametingsrepresentant for NSR, i en pressemelding.

Arbeiderpartiets Vibeke Larsen sier til Altaposten at de utmerket godt skjønner reindriftas utfordring, men at de syntes forslaget fra NSR var noe ullent. – Det var uklart hva man mente at de 400.000 skulle brukes til. Ørnen er vernet og man kan jo ikke opprette skuddpremie på nedskyting. Da oppfordrer man til kriminelle handlinger. Når det gjelder tapsforebyggende tiltak, så har Sametinget har allerede midler som reindrifta kan søke på, så i og med at vi ikke forstod helt hva pengene skulle gå til stemte vi imot, sier Larsen, som også er sametingspresident. Ber om reduksjon av ørn Marit Arnstad (Sp) legger press på klima- og miljøministeren. Det var i forbindelse med revidert budsjett for 2017 at NSR sammen med partiene Åarjel Samien Gielh og Flyttsamelista foreslo å gi 400 000 til ørnetiltak. Eira i NSR sier at tiltakene skal utpensles gjennom dialog med reindriftsnæringen og NRL, og han forteller at saken omkring de 400.000 satte premissene for debatten resten av dagen. – Forstår reineiernes frustrasjon – Målet er å få ned reintapene, sier statssekretær. - Det var interessant å følge debatten om rovdyr. Her gjorde posisjonspolitikerne gjentatte forsøk på å bortforklare hvorfor de uforståelig nok ikke kunne støtte forslaget om 400 000 til ørnetiltak, og det viser jo bare at selv om vi er enige i politikken, så er det noen av oss som er villige til å møte problemene med konkrete tiltak, sier Eira. I løpet av debatten kom det blant annet påstander om at det å gi 400 000 til tiltak mot kongeørnas herjinger i reinflokker ville være det samme som å ta over rovdyrsforvaltningen i landet. – Disse påstandene falt selvfølgelig på sin egen urimelighet. Vi er alle enige om at det er staten som er problemet og at de har ansvaret for å sikre en bedre rovdyrspolitikk. Men det betyr da ikke at vi ikke skal sette av penger til arbeidet, avslutter Eira.

Pott på 36 millioner Sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen i Høyre utdyper overfor Altaposten hvorfor de ikke stemte for forslaget. – Det er Statens ansvar og vi har jobbet opp mot Stortinget for at de skal lage en merknad på rovdyrproblematikken og det har vi lyktes med. Vi var også usikre på om de 400.000 ville ha hatt virkning på årets situasjon, ettersom reinen allerede har kalvet og man dermed uansett ville vært for sent ute for i år, sier Paulsen, som også sitter i sametingsrådet. – For dette dreier seg ikke om erstatningspenger? Fortviler over store tap – Nok er nok, mener Norske Reindriftsamers Landsforbund. – Nei. Sametinget skal ikke gi økomomisk kompensasjon for rovdyrtap. Dette handlet i så fall om andre tiltak, men her mener altså vi at det allerede eksisterer tiltak. Når det gjelder støtte, så har Sametinget en pott på 36 millioner, for å sikre reindriftas økonomiske bærekraft. Tap av reinkalver er absolutt med på å ødelegge for reindriftas økonomiske bærekraft. Så her er det mulig å søke penger, sier Paulsen.

