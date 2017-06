– Vi vil også ha ny storskole

– Jeg synes alle skal glede seg over at det kommer en ny skole vest i Alta, og jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å snakke ned en slik investering. Men også vi i den østre delen av byen trenger ny skole, sier Ottem, FAu-leder på Elvebakken skole.

– Akkurat hvor ny storskole i øst skal ligge, om det er på Aronnes eller Elvebakken, er ikke så viktig. Det viktigste er at den kommer så fort som mulig. Vi gleder oss stort over at elevene på vestkanten får denne muligheten, og regner med at kommunen igangsetter et lignende prosjekt ganske snart her i øst også, sier Ottem.

Ville valgt nytt

Hvis elvebakkingen får velge for sine barn, så vil han mye heller at de skal gå på en ny skole som er tilrettelagt for moderne undervisningsformer, enn en gammel en fra femti- og sekstitallet.

– Slik jeg ser det, er det helt feil å fortsette med de gamle skolene. Hvis vi fornyer skolene så kan det bidra til å skape bedre resultater i skolene. Bedre og moderne lokaler gir på mange måter et nytt skolemiljø. Vi ser jo hvor bra den nye delen av Elvebakken skole er, og har selvfølgelig fått smaken på hva en helt ny skole av dette formatet gir av muligheter. Å fortsette med de gamle skolene blir som å gå baklengs inn i framtida, mener Ottem.

Han skremmes ikke av størrelsen på rundt 500 elever.

– Elvebakken skole er allerede i dag en relativt stor skole med 280 elever, men kunne sikkert vært bygd ut til enda flere. Maksimaltall på elever vil jeg foreslå til 500. En skole med 1000 elever er altfor stort, sier Ottem, som understreker at han ikke vil foreslå hvor en ny skole på østsiden skal ligge.

– Det er ikke viktig nå, det som er viktig er at våre barn får samme mulighet som barna vest i byen, sier Ottem.

Mange fordeler

Han peker på at en enda større skole enn Elvebakken vil gi stordriftsfordeler som kommer elevene til gode. Men han vil ikke øke elevtallet i klassene.

– Slik jeg ser det vil det være helt feil å åpne for bare store klasser med rundt 30 elever i hver klasse. Da er det bedre med en stor skole med mindre klasser og færre elever for hver lærer, noe som har vist seg å gi bedre skoleresultater, sier Ottem.

Han er tydelig på at man ikke kan kreve å beholde eller få sin egen nærskole. Sånn har det aldri vært. Ungene fra Amtmannsnes har for eksempel aldri fått det tilbudet, i stedet har Elvebakken skole, 4,5 kilometer unna, vært deres nærskole.

Få stiller opp

Han forstår at det er et stort engasjement akkurat nå, men dette er ikke noe han opplever ellers i skolehverdagen.

– Det er potensielt rundt 600 foreldre til elevene ved Elvebakken skole, men når det er møteaktivitet så stiller som regel bare 20-30 stykker opp. Jeg ville satt pris på et stort engasjement også i skolehverdagen, og ikke bare når det snakkes om skolens plassering, sier Ottem.

Han understreker at at klassekontaktene er flinke til å stille på møter og at det er stor oppslutning rundt arrangementene på 17. mai, men ellers er det nokså stille.

– Ikke begynt ennå

Kommunalleder Rikke Raknes sier hun synes det er spennende at foreldre allerede nå kommer med konkrete forslag for framtidas skoler i øst.

– Vi har ikke startet arbeidet med å se på skolene i øst i det hele tatt ennå. Det er satt på vent til vi har en avklaring og igangsettelse for sentrum og vest. Det er alt jeg kan si så langt. Men det er spennende at foreldre kommer med slike forlag, sier kommunallederen.