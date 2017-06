– Imponerende start

Det er Friluftsrådenes Landsforbund som deler ut årets friluftsråd, en pris som gir diplom og 10.000 kroner. I år er det fire nominerte, blant annet relativt ferske Finnmark friluftsråd.

– Det er imponerende hvordan rådet på kort tid har fått tilslutning fra 17 av fylkets 19 kommuner til Finnmark Friluftsråd og kommet i gang med en rekke tiltak, heter det i begrunnelsen for nominasjonen.

De tre andre er Oslo og Omland friluftsråd for sin flerkulturelle friluftsfest, Ryfylke friluftsråd for sitt arbeid mot marin forsøpling og friluftsrådet Nordmøre og Romsdal for StikkUt ski vinteren.

– Dette er en utmerkelse som henger høyt, sier styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug. Det er fjortende gang prisen deles ut.