Same-Ap ber om nasjonal satsing

Kautokeinos ordfører, Johan Vasara, som er sentral i Ap-gruppa på Sametinget, gikk på Sametingets talerstol og krevde at Alta nærsykehus realiseres med tilhørende fødeavdeling. Vasara er også bekymret over at byggeplanene for Alta nærsykehus er redusert til kun 4000 kvm.

Sametingsgruppa til Ap synes å ha sterkt fokus på helsetilbudet for den samiske befolkningen, noe som inkluderer støtte til at helsetilbudet i Alta bygges opp som fullverdig sykehus, det vil si at sykehuset også får fødeavdeling. Saken om Vasaras krav fra talerstolen i Sametinget ble i går lagt ut på Facebook-siden til sametingsgruppa til Ap som en prioritert sak. Ifølge FB-siden skal Vasara på vegne av gruppa ha kommet med følgende begrunnelse:

«Det er viktig for hele regionen at nærsykehuset realiseres, blant annet for å sikre en fødeavdeling ved sykehuset. Fødende fra vestfylket vil måtte forsere blant annet Sennalandet, som sist vinter har vært stengt 40 ganger. De fødende fortjener er bedre tilbud, ved at nærsykehuset i Alta fullføres og etter de opprinnelige planer har et ansvar for alle samiske pasienter i Norge.»

Johan Vasara er betenkt over Helse Finnmarks nedprioritering av planene med utbyggingen av Samisk helsepark. Fra Sametingets talestol henstilte han sametingsrådet om å jobbe videre med å påvirke beslutningstakerne til å fortsette den videre planleggingen.

– Er det slik å forstå at Finnmarkssykehuset ikke tar hensyn til samiske pasienter, spurte Kautokeino-ordføreren ifølge saken på FB-siden til sametingsgruppa til Ap.