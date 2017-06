Feirer nye lokaler

Forhandler Tanja Digre slår på stortromma for å feire begivenheten torsdag formiddag.

I tillegg til at behovet for et ansiktsløft for butikken og bensinstasjonen tvingte seg fram, endres konseptet. REAL er det nye matkonseptet som skal tilby norske råvarer og muligheten til å spise inne på stasjonen. Det er godt kjent av det ikke er liv laga å bare satse på drivstoff. Derfor blir matsalg bare viktigere og viktigere for stasjonene.

– Vi gleder oss virkelig til denne åpningen i dag. Vi spanderer både kaffe, boller og påfyll av spylervæske til de som stikker innom, hilser Tanja.

Driverne i Alta får skryt fra Shell sentralt

– Jeg er veldig imponert av hva Tanja og Kjell Otto Digre har fått til i Alta, og er helt sikker på at de vil lykkes med den nye butikken. Dette er uten tvil Finnmarks flotteste stasjon, mener Anita Sørlundsengen, som er såkalt Retail-direktør i Shell.

På Elvebakken kan de ansatte glede seg over nytt tak, gulv, to nye toaletter, samt nyinstallert sjåførdusj. I tillegg har butikken fått større omatdisk med fokus på fersklaget mat, bredere kaffetilbud, og sist, men ikke minst har de fått et nytt sitteområde med god benkeplass.