– Rykker håret av Geir om han stemmer feil

Geir Iversen blir hårløs dersom han stemmer nei å utrede sykehusstrukturen. Det er situasjonen før valgkampen tar til i Finnmark. Partiet garanterer både hår og utredning.

I Senterpartiet, som målingene nå tyder på både kan komme i regjering og bli en tung og sterk regjeringspartner, er det ingen tvil. Toppkandidat Geir Iversen sier fylkespartiet har programfestet traumesykehus i Alta, og har støtte for dette og en utredning av sykehusstrukturen i Finnmark hos partiets toppfolk, med Kjersti Poppe og Per Olaf Lundteigen i spissen.

– Jeg kommer til å stemme ja, og det er en gledens dag at Stortinget endelig må ta stilling, sier Iversen.

Partikollega Jan Martin Rishaug sier at det ikke er snakk om Iversen får stortingsplass, men bare når det skjer.

– Folk i Finnmark har fått øynene opp for at Sp er blitt en garantist for nærhet til viktig samfunnsstruktur, og helse er kanskje det viktigste. Skulle Iversen bli å finne på Stortinget og stemme nei til utredning, lover jeg å troppe opp personlig og rive håret av hodet på han, fleiper Rishaug.

Det er ingen fare, forsikrer Iversen.

– Jan Martin er velkommen, men jeg garanterer at håret blir på hodet og at Sp stemmer ja til utredningsforslaget, sier Iversen.