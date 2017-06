– Jubel med bismak

Det mener stortingsrepresentant Laila Davidsen (H). Hun har fått med seg at ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen jublet for at næringskomiteen synes å ha flertall for en produksjonsavgift.

– Bare uredning

– Det er ikke vedtatt noen avgift. I næringskomiteen gikk de inn for å be regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk, og deretter komme tilbake til Stortinget med forslag. Det betyr at de i realiteten ikke skal ta stilling til dette før etter valget. Om flertallet etter valget vedtar dette, betyr det faktisk at om Alta kommune lykkes med å få etablert lakseslakteri på Langnes med bearbeiding av fisk, vil kommune få null inntekter fra denne «produksjonsavgiften». Den skall tilfalle eksportert ubearbeidet fisk, påpeker Davidsen.

Hun mener et slikt opplegg innebærer at Alta kommune må velge mellom avgiften og arbeidsplasser

– Det blir jo helt galt. Vi vil ha arbeidsplasser, sier Davidsen.

Rammer fondet

Høyre-politikeren mener også Arbeiderpartiet med støttespillere setter havbruksfondet på spill, et fond som var basert på at mange partier har jobbet for å sikre en lokal kompensasjon for tilrettelgging for næringslivet.

– Vi er enige om at det skal lønne seg å være en kommune som legger til rette for næringsaktivitet og skaper arbeidsplasser i det private næringsliv, sier Laila Davidsen, og minner om at både arealavgift og produksjonsavgift ble vurdert i forbindelse med stortingsbehandlingen i 2015.

– Da vedtok et stort flertall på stortinget å opprette et «Havbruksfond». Det skulle sikre at konsesjonsbeløpene for fremtidige konsesjoner og inntekt fra vekst skulle komme kommunene til gode – og fordeles på alle kommuner som huser havbruksnæringen. Også de kommuner som allerede hadde tilrettelagt for dette, rekapitulerer Davidsen.

Stilte krav

Det såkalte trafikklys-systemet gjør at de som tilfredsstilte bestemte kriterier kunne gis anledning til vekst. Dette skulle trå i kraft etter vedtak om nye produksjonsområder, som ikke ble fattet før i mai 2017.

– Det betyr at vekst i havbruksnæringa ikke kan skje før til høsten. 1. oktober er det klart for den første innbetalinga til havbruksfondet. Dersom 40 prosent av dagens oppdrettskonsesjoner får grønt lys etter de nye kriteriene – og kan gis seks prosent vekst, vil det bety 400 millioner kroner inn i havbruksfondet, sier Davidsen.

– Vi bør ønske oss inntekter fra havbruksfondet. Det nye regimet ser ut til å være på plass til høsten, så om næringen bare får kontroll på lusa, kommer også pengene inn til Alta kommune, tilføyer Davidsen.

Ringvirkninger

Hun synes det er merkelig hvis ikke Ap ikke ser verdien av å satse videre på havbruksfondet og etableringen av et slakteri, med de økonomiske ringvirkningene det gir.

Hun medgir likevel at det har tatt tid å få inntekter fra fondet, men det handler om at miljøkrav måtte oppfylles.

– Jeg synes det er et paradoks at grunnlaget for Arbeiderpartiets nye avgiftsstandpunkt, er «at det ikke har kommet vekst på grunn av de strenge bærekraftkriteriene som er satt for lusebekjempelse». At man krever bærekraft og kontroll på lakselusa er plutselig galt i Arbeiderpartiets øyne. Det viser vel at det ikke er miljøhensyn eller villakshensyn som teller mest, sier Davidsen retorisk.

Konkret bed det i vedtaket om at regjeringen i statsbudsjettet for neste år kommer tilbake med en utredning om hvordan avgiften skal innrettes. SV hentet inspirasjon fra Skottland og ville i utgangspunktet innføre en avgift på 25 øre per kilo produsert fisk. Forslaget fikk støtte fra Ap, Sp, Venstre og KrF.

Næringa kritisk

Havbruksnæringa stiller seg kritisk til at en slik produksjonsavgift kan bli innført neste sommer. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge håper partiene snur før saken kommer opp i Stortinget. Han viser til at lakseprisene svinger og at de gode tidene for næringen ikke kan forventes å fortsette i samme takt. Det gir urimelig dobbelbeskatning for en næring som allerede betaler staten for rettigheter og økt produksjon.

– I andre land har man et annet system, med en produksjonsavgift, men der betaler de ikke for rettighetene. For å ta en sammenligning: I Norge kjøper vi huset, mens andre land leier det ut. Nå må vi både kjøpe hus og fortsette å betale leie, sier Ystmark til NTB.

I likhet med Davidsen stusser Ystmark over at flertallet ikke venter med å se hvordan modellen for det nye havbruksfondet slår ut, før en ny avgift skal introduseres. Etter det NTB forstår er det meningen at pengene fra avgiften skal inn i havbruksfondet, som i sin tur fordeler midler med 70 prosent til kommune, 20 prosent til fylkene og 10 prosent til staten.