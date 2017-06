På direkte spørsmål om hvordan 3. kandidat Steinar Karlstrøm på Ap-lista vil forholde seg til dokument 8-forslaget som Venstres representanter Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Terje Breivik la fram i Stortinget mandag, når det kommer opp til behandling høsten 2017, sier 3.kandiaten følgende:

– På direkte spørsmål om jeg vil stemme ja eller nei, er mitt svar klart; jeg vil stemme ja.

Flere hatter

Karlstrøm vedgår at han har flere hatter, som ikke alltid er like lett å finne ut hvilken som skal være på. I dette tilfelle mener Karlstrøm at både hatten som leder i Alta Ap, og den han har på som 3. kandidat og mulig stortingsrepresentant fra høsten, gir samme svar.

– Det mye omtalte årsmøtevedtaket i Finnmark Ap fra 2011 om sykehusstrukturen, har også en del som etter min og Alta Arbeiderpartis oppfatning, klart sier at strukturen skal utredes før det skal gjøres omfattende investeringer. Etter å ha lest dokument 8-forslaget til Venstre ser jeg ingenting her som strider mot vedtaket i fylkespartiet. På hjemmebane har Alta Ap vært en pådriver for å få strukturen utredet, og jeg tror en utredning kan bringe fram faktagrunnlag som også kan vise nye måter å organisere tilbudet på, som ikke har vært framme i debatten. For Alta Ap har det viktigste vært å gi befolkningen et akutt- og fødetilbud som gir befolkningen trygghet, og det langsiktige målet er helt klart et fullverdig sykehustilbud, sier Karlstrøm.

Følger gruppa

Toppkandidatene Runar Sjåstad og Ingalill Olsen har begge besvart henvendelsen med nærmest likelydende svar; de vil ikke forskuttere valgresultatet, men om de skulle komme inn, pekes det på at de vil være en del av gruppa til Ap. De vil avvente å si noe om hvordan de vil stemme til saken har vært behandlet i gruppa. Oppfølgingsspørsmålet fra Altaposten til Runar Sjåstad, om han vil slåss for utredning i gruppa er ikke besvart.

– Når det gjelder Trine Skei Grandes forslag er det underlig at hun ikke har brukt denne perioden til å løfte denne saken til sine samarbeidspartnere Høyre og Frp i regjering for å få gjennom dette. Hun vet også at forslag som skal behandles i inneværende periode må leveres før påske. Dette forslaget er et valgkamputspill, ikke realpolitikk, skriver Ingalill Olsen i sitt svar til Altaposten.

– For prematurt

Høyres toppkandidat på lista til høstens valg har gått knallhardt ut mot Venstres forslag, og hevdet at det er useriøst. Frank Bakke-Jensen er i dag statsråd i regjeringen, men ifølge de siste meningsmålingene slett ikke trygg på en plass på Stortinget etter høstens valg. Senest før siste stortingsvalg påpekte Frp og Bengt Rune Strifeldt at Høyre ikke var til å stole på i sykehusspørsmålet.

– Vi stoler ikke på Høyres førstekandidat Frank Bakke-Jensen. Langt verre for Høyre er det at heller ikke folk i Alta stoler på han i sykehussaken, påpekte Strifeldt i 2013.