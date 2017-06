– Feigt å ikke svare velgerne

– Vi må også vurdere om vi skal legge frem egne forslag når saken behandles, men slik ordlyden er i Venstre sitt forslag, vil jeg ikke stemme for dette. SV vil styrke helsetjenestene i Alta, men ikke stoppe bygginga av et nytt sykehus i Hammerfest. Et vedtak om en utredning, slik som Venstre har formulert det, vil stoppe byggeprosessen i Hammerfest. Det er ikke bare folketall og reisevei, men også geografiske forhold som må avgjøre hvor sykehus lokaliseres. Derfor trenger Finnmark å ha sykehus på hver side av kysten. Jeg er redd Venstres spill nå kan utarme hele sykehus-Finnmark, sier Bergstø.

Hun viser til at det ikke er folketall, men geografiske forhold og rasfare som er bakgrunnen for kampen om å bevare sykehuset i Odda. Derfor er ikke sammenligninga mellom Odda og Alta hensiktsmessig.

– For eksempel er Vardø og Vadsø til sammen på størrelse med folketallet i Odda og avstanden langs veien er lengre til Kirkenes enn mellom Alta og Hammerfest. Det er likevel få som mener det er aktuelt å gjenåpne nedlagte sykehus i Vadsø eller Vardø, forklarer Bergstø.

– Skuffende

Partiet bak dokument 8-forslaget, Venstre, reagerer sterkt på SVs argumentasjon.

– Bergstø er mest opptatt av å argumentere mot sykehus i Alta, ikke begrunne hvorfor hun og SV ikke vil utrede hva som er den mest hensiktsmessige strukturen for å kunne få mest mulig helse igjen for investeringer og organisering, sier Noodt og legger til:

– En utredning vil gi objektive fakta på bordet. Blant annet at veien til sykehus for store deler av befolkningen i Vest-Finnmark var stengt eller kolonnekjørt i nær halvparten av tiden i en to måneders vinterperiode. Vegvesenets tall viser at det var tidsbegrenset kjøring, kolonnekjøring 57 ganger, tilsvarende ni dager. Veien var stengt 55 ganger, tilsvarende 12 dager. Her er vi i selve kjernen av hvorfor det må komme akuttilbud og fødeavdeling i Alta, sier Noodt.

Hun oppfordrer også medlemmene i Finnmark Høyre til å synliggjøre overfor Frank Bakke-Jensen at fylkespartiet har årsmøtevedtak med krav om utredning:

– Jeg tror Alta og Finnmark Høyre vil reagere på måten Bakke-Jensen har gått ut i denne saken, for jeg vet at Høyres medlemmer er veldig opptatt av at også Alta-regionen med 25.000 innbyggere skal ha akuttilbud og fødeavdeling.