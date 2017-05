Skilegender i trygge hender

Den populære TV-serien «Gutta på tur» vender tilbake til skjermen i september. Mandag og tirsdag gjorde Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie innspillinger på Altneset på Seiland. Og gjesten i denne episoden var ingen ringere enn Aksel Lund Svindal.

Det var én av Altas yngste og best utdannede guider som fikk æren av og ansvaret for å lede Svindal, Dæhli og Ulvang på randonee-skitur på Seiland. Og ifølge skilegendene gjorde altagutten Joakim Elvenes (23) sine saker på en fremragende måte.

Delikatess på toppen

– Da vi pauset på turens høyeste punkt, serverte Joakim tørka rypehjerter. Det smakte utrolig godt, og det beste var at rypene ble skutt av Joakim selv, og nøyaktig i den fjellsida turen gikk i, samt at han også har tørka hjertene selv, sier Vegard Ulvang til Altaposten med stjerner i øynene. Altaposten var også flue på veggen da Joakim og Vegard på kvelden viste hverandre turbilder og –filmer på smarttelefonene sine i bortimot to timer. Finnmarksguttene med 30 års aldersforskjell fant definitivt tonen.

Trynet bak Aksel

– Jeg har sett «Gutta på tur» som liten gutt. Jeg er for ung til å huske Vegard som aktiv skiløper, men jeg husker godt Bjørn Dæhlie. Og så er jeg selvsagt også fan av Aksel Lund Svindal. Å kjøre randonee-ski ned fjellsida bak Aksel var en opplevelse, og det er ingen skam å tryne når du kjører bak han. I det her selskapet var det uten tvil Aksel som var sjefen, selv om han faktisk fortsatt er skadet, sier apanesgutten som fyller 24 år om noen dager.

Full vinter

Tidsskjemaet til Gutta på tur var stramt og tillot ingen utsettelser. Samtidig gjorde kuling, snø- og haglbyger at den unge guiden måtte legge om planen.

– Det var meninga å gå fra Kufjordbotn opp til øyas høyeste punkt, Seilandstuva, og tilbake. Jeg gikk denne turen for kort tid siden, men i det heftige uværet var det helt uaktuelt, sier Joakim. Han valgte å ta en betydelig kortere tur opp Altnesdalen rett bak Seiland House (forhenværende Rognsund skole og internat) hvor han er lommekjent, etter som familien har hytte på Hakkstabben. At Joakim har en rykende fersk bachelor i arktisk friluftsliv i baklomma, var heller ingen ulempe under de rådende forholdene.

Tok Dæhli i skole

– Husk å ta med deg votter neste gang du skal til Finnmark i mai, sa Joakim til Bjørn Dæhlie etter turen. Dæhli hadde på seg konkurransehansker på fjellturen og frøs skikkelig. Som den rutinerte guiden han er, hadde Joakim ekstra votter i sekken som en svært takknemlig Dæhli fikk låne.

Gutta på tur handler også alltid om mat, og på Seiland laget Arne Brimi den mest lettvinte og samtidig ytterst delikate bålmaten som tenkes kan.

Altaposten kommer tilbake med en større reportasje om gutta på tur på Seiland.