Når kommer laksen?

Dette er noe av det laksefiskerne snakker om noen timer før elva åpnes for det såkalte gratisfisket med sluk eller flue før Sankthans. Direktøren for Alta laksefiskeri interessentskap, Tor Erland Nilsen, er naturlig nok like spent som alle andre elveinteresserte.

Håper på fangst

Vil det bli flom? Hvor fort vil vannet komme? Går det allerede opp laks? Kun de aller ivrigste har så langt rigget seg til med båt og utstyr langs bredden. Nilsen tror nok det kan bli en del fiske med polvotter på i natt, for det er ikke meldt særlig mye pluss på graderstokken så langt. Kanskje ikke før ut i midten av neste uke.

– Selv om vi ikke har fått rapporter om at det går laks opp allerede, så håper vi på det. Når det gjelder spørsmålet om vannstand og temperatur så kan alle sjekke selv ved å gå inn på NVE sine sider og sjekke målingene i Kista eller Harestrømmen. Utsiktene for fangst er nok til stede, men det kan bli vel kaldt. Og så håper jeg at folk lar være å fiske etter støing. Skulle man få dem på så hekt dem forsiktig av og sett ut igjen, for dette er en viktig ressurs for elva. De går ut i sjøen, spiser seg opp igjen og kommer tilbake igjen som gytefisk om et år eller to, sier ALI-direktøren.

Nye regler for unge

I formiddag var det bare 79 fiskere som hadde registrert seg for å delta i gratisfisket, men tallet vil trolig øke utover dagen.

– Skal du fiske i elva fra midnatt må du ha registrert deg og betalt 100 kroner, som er prisen for ukene frem til Sankthans. I tillegg må du ha betalt det såkalte statskortet for fiske i lakseførende vassdrag. Nytt av året er at fra du fyller 14 til 18 år trenger du ikke å betale hundrelappen, men du må registrere deg. Dette for å kunne levere fangsrapport etter endt gratissesong, sier Nilsen.

– Og når du er under 18 trenger du heller ikke å betale statskortet, minner han om.

ALI-sjefen reklamerer gjerne for oppdretternes prosjekt med radiomerking av laks, og ber alle som får oppdrettslaks med radiosender – og hvor fettfinnen er klippet vekk, om å slå laksen ihjel og så levere senderen som er sydd på ryggfinnen til ALI-kontoret.

– Dette er et viktig prosjekt og vi ber alle som får merket oppdrettslaks om å levere inn senderne, sier Nilsen.

Fiske og folkeskikk

ALI ønsker at alle som har lyst skal få slippe til i elva og han ber dem som camper langs elva om å la være å okkupere gapahukene, slik at alle som vil kan få tilgang til dem.

– Historiene om slåsskamper på de beste fiskeplassene er kanskje nettopp det; altså historie?

– Det skal herske fred og fordragelighet langs elva, jeg vil oppfordre alle til å vise hensyn, kose seg og fortelle de gode historiene. Der hvor det ser ut for å bli tilløp til kø, slik vi har opplevd i Åkergjerdet tidligere, skal det være rotasjon. Jeg vil oppfordre de vante fiskerne til å oppføre seg på en fin måte overfor de som ikke er like vante og heller forklare hvordan man skal gjøre det, enn at det skal bli konfrontasjoner. Vi i ALI gleder oss til sesongen, vi har allerede en vaktstyrke på plass og jeg sier bare til slutt; skitt fiske, avslutter Tor Erland Nilsen.