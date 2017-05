Gynekologen måtte ut av nærsykehuset

Nå har hun tegnet 10 årig leieavtale med opsjon på forlengelse med Parksenteret, og både gynekologpraksisen og det å være «altaværing» er blitt et langsiktig prosjekt for tyskeren. Det neste er å søke norsk pass.

– Det ble etter hvert klart at Finnmarksykehuset ikke ønsket å leie ut lokaler til noen. Det var ikke plass til min praksis, men i dag ser jeg ikke dette som noen krise verken for meg eller pasientene. Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med Altas kvinner i nye lokaler.

Når vi skriver at hun har fått en på haka, er det bokstavelig. Men skylden kan ikke legges på Finnmarkssykehuset. Historien har seg sånn at hun på trimtur med hunden var uheldig og trynet i terrenget, og rakk rett og slett ikke å ta seg for med armene.

– Kan dere ikke fikse litt på bildene i fotoshop før de kommer på trykk, ber hun pent om.

Blåfargen på haka viser at smellen var tøff, men det var aldri aktuelt å sykemelde seg. De første pasientene kommer allerede torsdag, og Woerner vet at dersom det blir stopp i pasientbehandlingen vil det hope seg opp på ventelisten.

– Så langt har jeg klart å holde ventelistene rimelig korte. De fleste får time i løpet av fire uker, og må i alle fall ikke vente særlig lengre.

Alt klart

Altaposten har tatt turen til gynekologen og hennes nye lokaler dagen får hun tar i mot de første pasientene i nyoppussede, lyse og svært godt tilpassede lokaler, det siste ifølge Susanne selv. Hun har fått tilpasset lokalene i forhold til behovet, med flere mindre rom til både utstyrssterilisering og serverere som skal sørge for at de nye lokalene er knyttet på forskriftsmessig måte til «Norsk Helsenett», en nasjonalt system hvor helse- og pasientopplysninger legges inn og gjøre tilgjengelig for ulike behandlingsnivå.

– Det er lite papir. Henvisninger og epikriser elektronisk. Prøver som tas går selvsagt i posten til sykehuset, men prøvesvarene kommer elektronisk. Det er effektivt og sikkert.

– Er fastlegene i Alta flinke å henvise pasienter til deg?

– Ja, samarbeidet med fastlegene er utmerket, og jeg mener kvinnene i Alta har et rimelig bra gynekologtilbud. De er en arbeidsfordeling mellom meg og sykehuset i Hammerfest som har ambulerende gynekolog i Alta. Tror gynekologen fra sykehuset er her én til to dager i måneden. Jeg foretar undersøkelser og oppfølging av gravide inntil tre måneder av svangerskapet. Etter det tar sykehuset over. Det samme gjelder opfølging ved mistanke om risikofødsler, forklarer Susanne Woerner.

Gode tilbakemeldinger