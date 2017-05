Ba om 14,5 mill.

Som Altaposten tidligere har meldt blir Alta nærsykehus nedskalert arealmessig, men styreleder Harald Larssen forsikrer overfor iFinnmark at dette ikke får betyding for pasientene.

– Tilbudet skal ikke rammes, og man skal ha muligheten til å gi et enda bedre tilbud om vi har rom for det, sa styreleder Harald Larssen ifølge nettstedet. Som Altaposten meldte mandag er det Harald Nilsen AS som får oppdraget.

Prosjektleder Espen Suhr opplyste i møtet om at kuttene handler om omdisponering av areal, der hovedkuttene kommer i kjelleren. Vifterommet løftes opp til taket, mens tavlerom flyttes.

Samtidig ba Finnmarkssykehuset om 14,5 millioner kroner mer til nærsykehuset. Ønsket er å samlokalisere røntgen og billeddiagnostikk i fysisk nærhet. I tillegg må ambulansen må flyttes når byggearbeidet starter. Ambulansen vil dermed få ny bygningsmasse.