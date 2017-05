– Vet du, jeg har ikke vært klar over at dette har vært utelatt

Når Altaposten kontakter oppvekstsjefen angående Ungdata-undersøkelsen og det faktum at det ikke er et eneste spørsmål knyttet til seksuelle overgrep og krenkelser, blir hun litt tatt på senga.

– Vet du, jeg har ikke vært klar over at dette var spørsmål som er med på videregående, men utelatt på ungdomstrinnet. Jeg er helt enig med Ada Sofie Austegard, i at dette burde vært med fra ungdomstrinnet. Er det noe som er viktig å få kartlagt, så er det dette, sier Raknes.

I går, tirsdag 30.mai, skrev Altaposten om at lederen av Stine Sofie-stiftelsen, Ada Sofie Austegard, reagerte sterkt på at Ungdata-undersøkelsen rettet mot ungdomstrinnet, ikke har med dette temaet.

– Det er jo fint at man skal finne ut hvor mye frukt og godteri de spiser, men når man først skal spørre ungdom om hvordan de har det fra A til Å synes jeg det er tragisk at man ikke med ett eneste ord tar opp seksuelle overgrep eller seksuelle krenkelser mot barn, sa Austegard til Altaposten.

Må vite hva man gjør

Forskningssenteret NOVA, som lager spørsmpålene, begrunner dette med at det er et vanskelig emne, og at de vurderer de yngste elevene i ungdomstrinnet for å være for umodne til å svare på dette, og at man kan utløse behov for hjelp, som kanskje ikke er på plass i etterkant. Dette er en tankelgang Rikke Raknes i Alta kommune tildels kan forstå.

– Man må vite hva man gjør, og man må ha et apparat klart til å håndtere henvendelser fra elevene i etterkant hvis det blir nødvendig. Men dette er jo langt fra umulig. Og for å hjelpe ungdommen å oppsøke hjelp er det jo ikke verre enn at man setter telefonnummeret til lokale hjelpeinstanser nederst i spørreskjemaet, sier oppvekstsjefen.

Èn ungdomskole

Anders Bakken er forsker i NOVA og har vært med på å lage spørsmålene til Ungdata-undersøkelsen. Han sier til Altaposten at det slettes ikke er umulig at disse spørsmålene kommer på ungdomstrinnet ved neste korsvei i 2020.

– I år er det èn kommune i landet som gjennomfører dette på ungdomstrinnet. Det blir interessant å se svarene derfra, påpeker Bakken, som sier at enn så lenge vurderer NOVA ungdomsskolelever på det laveste trinnet til å være for unge til å få slike inngripende spørsmål.

Modige voksne

Rikke Raknes følger Ada Sofie Austegard i Stine Sofie-stiftelsen og Caroline Bjørnstad i Smiso, som i gårdagens Altaposten spurte for hvem spørsmålene er mest vanskelige; barna eller de voksne.

– Selv om det er et vanskelig tema, så er det vår jobb å sørge for at de som jobber med barn og unge blir så modige og kloke at de våger å snakke med barna om dette. At de faktisk tør å stille de vanskelige spørsmålene. Og hvis de ikke vet hva de skal gjøre med det de får vite, ja, da får de be om hjelp. For vi skal hjelpe barna. De er øverst i hierarkiet, fastslår Rikke Raknes.

Slutt og syt – tenk på barna Ada Sofie Austegard sa klart i fra, og fikk applaus i Alta.

Hun sier at handlingsplanen om vold og seksuelle overgrep i Alta kommune nå ligger rykende fersk på rådmannens bord, og at til høsten kommer Ada Sofie Austegard til Alta for å holde foredrag i en rekke barnehager.

– Så vi jobber med disse temaene. Det er på høy tid å bryte ned tabuene og barrierene, mener oppvekstsjefen.