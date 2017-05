– Meld inn fangstene til Altapostens barometer

Det sure været har nok gjort sitt til at nedtellingen ikke er så feberbasert som vanlig, men allerede ved midnatt er det mulig å teste kastearmen for de mest ivrige.

– Tradisjonen med laksetelefon og laksebarometer er væruavhengig, så den tar vi videre. Vi ønsker i høyeste grad å få inn rapporter om fangst, gode historier og bilder av herlighetene, sier redaktør Rolf Edmund Lund i anledningen oppstart for frifisket fra 1. juni.

Ukesvinnerne får som vanlig 1000 kroner i premie, i tillegg til at største laks før St. Hans får en ekstra tusenlapp. I tillegg trekkes det en premie på 1000 kroner blant alle som har meldt inn laks til barometeret.

– Vi ser at det kan bli en treg start, i tillegg til at bråtining på fjellet vil gi flomstor elv neste uke. Det betyr jo også at de som er heldige, øker vinnersjansen, sier Lund.

Bruk følgende nummer til laksetelefonen: 988 98 191