Går mot politisk seier for oppdrettsavgift

– Dette har vi jobbet svært mye for. En stor politisk seier, som betyr mye for Alta som vertskap for oppdrettsnæringa, sier Monica Nielsen på vegne av Ap og SV.

Det er næringskomiteen medlemmer fra Ap, Sp, Venstre og KrF som i dag sikret flertall for at det med virkning fra 1. juli neste år vil komme en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk. Det anslås at det kan gi oppdrettskommunene 400 millioner kroner årlig.

– Det er rett og rimelig at kommunene, som har lagt til rette for oppdrett, skal sikres inntekter, mener ordfører Monica Nielsen.

Hun presiserer at saken skal behandles i Stortingets plenum.

– Det er all grunn til å tro at det går gjennom der, påpeker ordføreren, og tilføyer:

– Det nytter å kjempe!