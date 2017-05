– Uten vekstmulighet

Optimismen er stor i Talvik, men bygda føler at Alta kommune legger en tvangstrøye rundt veksten.

– Barnehagetilbudet er enormt viktig for småbarnsfamilier som ønsker å flytte til ei bygd som Talvik, og signalet blir helt feil dersom kommunen nå legger ned den ene av barnehagens to avdelinger. Alle er klar over tomte- og boligkrisen i Talvik, og det står mange i kø for å kjøpe hus i bygda. Barnehagen er en del av den infrastruktur og tilrettelegging som optimismen i Talvik er basert på, sier leder i Talvik Arbeiderlag, Øystein Pedersen.

Har plass til alle

I saksframlegget til hovedutvalget for oppvekst, som har møte torsdag, er budskapet frå rådmann Bjørn-Atle Hansen klart; oppvekstsektoren må spare penger der det er mulig. I barnehagesektoren er det overkapasitet og store innsparingsmuligheter. 40 barn står på venteliste uten tilbud om barnehageplass, hvorav 24 ønsker plass i august eller tidligere, to i september, seks i oktober/desember, og åtte i januar/mars 2018. Barnehagene samlet sett har 16 ledige plasser for små barn og 13 plasser for store. De aller fleste ledige plassene finnes på vestsiden. I tillegg til disse plassene kommer de 12 plassene som er holdt av i to private barnehager i påvente av kommunestyrevedtak om økning i Alta Siida. Totalt er det 41 ledige plasser. Kapasiteten i barnehagene regnes ut fra plasspoeng, der barn under tre år teller to plasspoeng og over tre år ett plasspoeng.

– Talvik er en to-avdelingsbarnehage med 36 plasspoeng. Det har tradisjonelt vært en del ledig kapasitet, men med å kutte en avdeling er vi nede på 24 plasspoeng. Det er akkurat tilsvarende dagens søkertall, men gir ingen rom for å tilby barnehageplass for de som har kommet på ventelista etter søknadsfristen og ut over i året. Det betyr at kutt av en avdeling vil tvinge nye barnehagefamilier til å ta med ungene til en barnehage inne i Alta, og de vil ikke ha noe nærbarnehagetilbud, påpeker Ap-høvdingen i Talvik.

Talvik pop

Nye boligfelt har stått i stampe, og er nå på nytt utsatt. Men det kommer nye boligtomter og vekst, det er alle enige om.

– Vi vet at Talvik er blitt populært. Med E6-utbyggingen har bygda beveget seg fra distrikt til nærområde, og dagpendling til Alta er høyst aktuelt og mulig for mange. Riften om hus som legges ut til salg er svært stor, og min og Talvik Arbeiderlags oppfatning er at vi må fortsette å legge til rette for vekst, og ikke minst småbarnsfamlier. Da er fleksibel kapasitet i barnehagen viktig, sier Pedersen.

– Har du og partikameratene ingen forståelse for at en må ta ned overkapasiteten?

– Det er nødvendig, men Talvik har bare en barnehage og ikke den fleksibiliteten som man har inne i Alta. Vi her ute vet at barnehagen tilpasser antall ansatte etter barnetallet på en meget fleksibel måte. Min påstand er at barnehagen har vært drevet svært effektivt, og det er bare i kortere perioder at antall ansatte har vært høyere enn det barnetallet skulle tilsi, klargjør Øystein Pedersen.

Mye å spare

Alta kommune har for høy barnehagekapasitet, som medfører at tre avdelinger i kommunale og/eller private barnehager midlertidig må stenges. Konkret foreslås det å stenge én avdeling ved Talvik barnehage fra høsten 2017.

Innsparingspotensialet er i saksframlegget anslått til 480.000 kr. I tillegg skal tilskuddet til private Nyland studentbarnehage beregnes på nytt, slik at samlet innsparingspotensial ligger på én million kr.