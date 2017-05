– Vi har ikke hatt noen kvalitative undersøkelser ennå, men de direkte tilbakemeldingene vi har fått er bare helt fantastiske, sier Ada Sofie Austegard, leder av Stine Sofie-senteret i Grimstad. Et mestringssenter for voldsutsatte barn og unge, og deres trygge omsorgspersoner og søsken.

Reddet livet deres

Hun forteller til Altaposten at de har hatt besøk av barn fra hele landet. Også mange fra Finnmark.

– Ja, det har vi, også fra Alta. En familie fra langt nord i landet som jeg møtte noen uker etter at de hadde vært hos oss, sa at oppholdet hadde reddet livet deres, sier Austegard.

Andre tilbakemeldinger går på at barn som har vært suicidal, ikke var det etter oppholdet.

– Ei 15 år gammel jente sa til oss: «Nå tror jeg ikke lenger at alle ser det på meg.» En annen hadde stått frem i klassen og fortalt at hun og familien hadde vært på Stine Sofie-senteret og fortalt hvorfor, sier Austegard.

Vant til ikke å bli likt

På senterets hjemmeside står det at «Målet er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre skal danne grunnlag for å styrke deres egne ressurser. På senteret vil deltagerne møte varme og humørfylte voksne som ser viktigheten av traumebevisst omsorg.»

– Vi ser endringene hos barna bare på den uka de er her. Dette er barn som ofte har en adferd som gjør at de ikke er likt. Og de er vant til ikke å bli likt. De er ikke likt av skolen, de er ikke likt av foreldrene til venner, men her hos oss blir de likt - uansett. Og det gjør noe med dem, sier Austegard, som forteller at familiene i løpet av uka bygger seg opp et sett med verktøy å arbeide videre med. I tillegg får de tilbud om reopphold.

Slutt og syt – tenk på barna Ada Sofie Austegard sa klart i fra, og fikk applaus i Alta.

Visjonen til senteret er at det skal:

«..være et sted som oser av varme, aksept og vennlighet. Et sted som bidrar til at tryggheten igjen får plass. Trygghet er helt nødvendig for oss alle. Trygghet gir mulighet for at vi oppdager oss selv og våre omgivelser gjennom et blikk som ikke er på vakt. Vi som jobber her, skal se og forstå deg i lys av hva du har opplevd. Du skal kjenne at vi liker deg!»

Inspirere andre land

Austegard har etter at datteren Stine Sofie ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i år 2000, vært en profilert forkjemper for voldsutsatte barn, deres rettigheter og etterlattes rettigheter. I fjor åpnet hun Stine Sofie-senteret, som kostet 75 millioner å få reist. Og så langt ser alt ut til å gå veien. Når Altaposten snakker med henne forteller hun at hun snart skal til verdens største konferanse om vold og overgrep mot barn, i San Diego.

– Her skal jeg fortelle om Stine Sofie-senteret og vårt arbeid. Senteret er jo unikt i verdenssammenheng og kan vi bidra til å inspirere andre land er det veldig gledelig, sier hun.