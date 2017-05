I et brev til stortingsrepresentantene fra Finnmark beskriver sorenskriver Bjørnar Leistad og kollegene i Vadsø, Tana og Hammerfest den vanskelige situasjonen som har vedvart en stund. De budsjettmessige innstrammingene de siste årene fører at de ikke kan lyse ut stillinger eller har måttet vente.

– Effekten av dette er at saksbehandlingstiden går opp. Særlig for straffesaker er dette uheldig i forhold til straffereaksjonen, heter det i brevet som er signert Bjørnar leistad fra Alta tingrett, Finn Arne Schanche Selfors i Indre Finnmark tingrett, Anders Flock Bachmann i Hammerfest tingrett og Dagfinn Kleveland og Steinar Langholm i Øst-Finnmark tingrett.

Behandlingstiden for straffesaker i Finnmark er nå på mer enn 30 dager lengre enn normen på 90 dager. For sivile saker er behandlingstiden på 164 dager og tilfredsstillende, men også her øker ventetiden.

De mener at situasjonen rammer kompetansen ved domstolene, ettersom manglende bemanning reduserer muligheten for kursing.

– Domstolene i Finnmark mangler både økonomiske og personellmessige ressurser, heter det i brevet, der de konkluderer med at det går ut over rettssikkerheten.

Ønsket med brevet er at stortingsrepresentantene fra Finnmark skal fremme synspunktene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.