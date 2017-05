– Forstår reineiernes frustrasjon

– Jeg har forståelse for at reineiere føler frustrasjon når kongeørn gjør skade i tamreinflokken. Regjeringens overordnende mål er at konfliktnivået reduseres og tamreintapene skal ned og kompenseres økonomisk. Samtidig skal vi nå de nasjonale bestandsmålene for rovvilt. Stortingets vedtatte nasjonale bestandsmål for kongeørn er på 850-1200 hekkende par. Status på landsbasis er 963 hekkende par av kongeørn, sier statssekretær i klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, i en epost til Altaposten.

Han sier videre at regjeringen arbeider med et høringsforslag om et prosjekt knyttet til skadedokumentasjon og en forsøksordning med uttak av kongeørn i Troms og på Fosen.

– Prosjektet vil foregå innenfor rammen av rovviltforliket og i tråd med Stortingets bestilling fra 2016. Dette vil snart bli sendt på høring. Parallelt har vi denne sesongen begynt å kartlegge situasjonen i de aktuelle prosjektområdene. Det er viktig at vi får bedre kunnskap om tapssammenhenger og kongeørnas rolle i dette, slik at vi kan sette inn mest mulig presise tapsreduserende tiltak, sier Lunde.

Reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark, Trond Aarseth, sier i et intervju med nærradioen i Kautokeino, Guovdageainnu Lagasradio (GLR) at de føler seg maktesløse, nettopp på grunn av at rovdyrspørsmålet i Norge styres gjennom et forlik i Stortinget.

– Vi har prøvd å sette reineierne i kontakt med statssekretæren for at de med egne ord skal kunne forklare situasjonen. Men det ser ikke ut til å ha lyktes, og det skyldes trolig at det er inngått forlik om dette på Stortinget. Så får å få til en endring må det opp i Stortinget på nytt, sier Aarseth til radiostasjonen. Han setter nå sin lit til Norske reindriftssamers landsforening (NRL).

– Jeg vet at NRL er ganske aktive og håper de kommer i kontakt med regjeringa, sier reindriftsdirektøren, som mener situasjonen er uholdbar for reineierne.