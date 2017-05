– Bedre dekning enn DAB

Nettradio er tingen i disse DAB-tider, mener Bjørn Amundsen. I dag var han en snartur innom Alta, blant annet for å fortelle hvor det blir 4G i løpet av året. Siste rest av hovedveinettet rundt Alta får 4G om kort tid, og det blir dermed svært få hull der man ikke har datadekning på mobilen.

– Når vi da vet at radiolytting bare trekker 50-70 Mb i timen, så er det klart at nettradio er et godt alternativ når man er ute og kjører bil. Det skal svært mye til for at mobilnettet ikke klarer å levere nok hastighet til at radio kan strømmes på mobilen, sier dekningsdirektøren i Telenor.

TV i baksetet

I dag er det slik at TV og strømmekanaler enkelt kan strømmes på en mobil fra baksetet. Med normal innstilling på Netflix er det mulig å se serier hele veien fra Alta til Hammerfest eller Kautokeino. Om man skrur kvaliteten ned på laveste nivå, skal det ikke være hakking noen steder.

– Laveste kvalitet på Netflix krever fire ganger mer data enn radio. Med aktuelle apper lett tilgjengelig på mobilen er det enkelt å svitsje mellom NRK og P4, for eksempel. Det er ikke mer plunder ved å aktivere en app på mobilen enn å søke opp en kanal på den fastmonterte radioen i bilen, sier Amundsen.

AUX eller bluetooth

Og mens det fortsatt bare er et klart mindretall av bilene som har innmontert DAB-radio, har nesten samtlige biler som er nyere enn 10-15 år en såkalt AUX-inngang. Via den kan en ledning plugges i mobilen, slik at mobilen kobles til bilens radio. Har man en nyere bil så er det også mulig å bruke bluetooth til å spille nettradio via anlegget i bilen.

– Vi har fått mange spørsmål om bruk av mobilen som enhet for radio, og konklusjonen er vel at 4G-nettet nå er så godt utbygd langs veiene at nettradio er et supert alternativ for dem som ikke ønsker å bruke penger på å oppgradere bilradioen med DAB, sier Amundsen.

4G langs veiene

Kritikerne mener DAB er et kostbart og unødvendig trinn mellom FM og nettradio. Med lynrask utvikling innenfor mobilteknologi, vil DAB være overflødig i løpet av få år, påpeker kritikerne. Noen mener at det tidspunktet allerede er passert.

– I løpet av året setter vi vi drift 4G i Jotka, på Stifjell – som dekker veiene i Østre-Altafjord, på Storsandnes, i Suolovuobme og ved Kløfta. Disse utbyggingen vil gjøre at hovedveiene i og rundt Alta får nærmest komplett dekning med 4G-signaler, sier Amundsen.