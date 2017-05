– Ap, vi var jo der!

Gruppeleder for Frp i kommunestyret, Bengt Rune Strifeldt, sier med mål om å bli trodd at Frp ville vært med å sikre den skolestrukturen i sentrums-Alta som Ap selv har beskrevet som sin idealløsning i partiprogram, og i sine utspill før valget i 2015.

– Vi stod der med åpne armer og ventet på at Ap skulle finne fram til oss. Vi var jo der med et standpunkt som på alle måter var innenfor partiprogrammet til Ap. I stedet gikk Ap rundt Frp og søkte støtte hos Høyre som ikke har noen begrensing på størrelsen og sammensløing av skoler, i alle fall synes det ikke sånn ut fra deres argumentasjon, påpeker Strifeldt.

To paralleller

Han tror svært mange på grasrotplan i Ap ville sagt et høyt ja til å beholde både Bossekop og Komsa skole, og ruste de opp til gode to-parallellers skoler. Det ville gitt et håndterlig elevtall, et robust fagmiljø og to skoler med svært velfungerende uteområder.

– Hvorfor igangsette et eksperiment som kan få uante følger når vi har erfaring som tilsier at både Bossekop og Komsa er nærmest perfekte skoler? Ap sier at de samarbeider i en større konstellasjon og måtte kompromisse for å sikre flertall. Fakta er at Ap og Frp ville hatt flertall, og det ville ikke vært nødvendig med kompromiss. Ap kunne fått gjennomført valgprogrammet sitt nærmest bokstav for bokstav, slår Frp-sjefen fast.

I Frp-forslaget er det innbakt utbygging/renovering av Komsa og Bossekop skoler, samt utbygging av Aronnes til 1-7 skole.

Ikke i tomtemodus

På direkte spørsmål vil ikke Strifeldt gi noen signaler om hvor Frp ønsker den vedtatte tre-parallellers skolen med elever fra Bossekop og Komsa lokalisert.

– Vi er ikke tomtemodus nå. Frp er av den helt klare formening at uteområdene for skolene både i Komsa og Bossekop er veldig, veldig bra. Derfor har vi ikke noen klar formening om tomt til en ny skole til erstatning for disse.

– Betyr det at Frp har håp om omkamp?

– Lokaliseringen er ikke avgjort, og det er ikke gjort noen gode beregninger på hva den vedtatte løsningen vil koste når vi ser investering og drift under ett. Det er fortsatt tid å snu. Det er fortsatt tid å bruke fornuften og lytte til foreldre og lærere. Det er mitt svar på om vi håper på omkamp.

– Dyr løsning

Hovedutvalgsleder og sentral i politisk ledelse for Ap, Hilde Søraa, sier rapportene om helse, miljø og sikkerhet som definerer de bygningsmessige standarder for Komsa og Bossekop, er en viktig del av grunnlaget for å samle elevene ved en ny stor felles skole innenfor gang/sykkelavstand for elevene.