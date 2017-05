Slår ring om Sara

Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener den rettslige kampen til Jovsset Ante Sara krever en prinsipiell avklaring. Hva er tålegrensa for hvor få rein det er mulig å leve av, spør partiets sametingsgruppe, som slår ring rundt den unge reindriftsutøveren som må møte i Høyesterett,.

– Reintallsreduksjonen utarmer reindrifta i Vest-Finnmark og Karasjok på sikt, og dermed er næringa og kulturen truet, mener partiet.

Ap mener det burde vært et bunnfradrag, slik at man hadde kunnet skjerme mindre siidaandeler og unge under etablering.

– Denne saken viser at vi får rett. Dette ble også trukket frem under rettsakene i tingretten og i lagmannsretten, hevder partiet i en pressemelding, der de også oppfordrer til støtte av Jovsset Ante Sara økonomisk.