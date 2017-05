Skal bygge nærsykehuset

Styret i Sykehusbygg HF, som kjører byggeprosessene for samtlige helseforetak i landet, skal først i morgen offisielt tildele oppdraget som har vært utlyst som totalentreprise med samhandling.

Innstillingen klar

– Prosjekteringsgruppa i Sykehusbygg har innstilt Harald Nilsen AS for oppdraget, men det tildeles ikke prosjektet før etter at styret er orientert om både prosjektet og anbudskonkurransen, sier prosjektansvarlig i Sykehusbygg HF, Christian Brødreskift.

Direktør hos Harald Nilsen AS, Halvdan Heggheim, bekrefter overfor Altaposten at Harald Nilsen AS har levert anbud og har hatt et klart mål om å sikre seg byggeoppdraget.

– Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere anbudskonkurransen for Alta nærsykehus før styret har gjort vedtak og Sykehusbygg klarerer at det er offentlig, sier Heggheim til Altaposten.

Nedskalert

Altaposten har tidligere skrevet at første runde viste at rimeligste totaltentreprise lå på rundt 200 millioner kroner. Dette sprengte imidlertid avsatt ramme, som er på 400 millioner kroner, alt inkludert. Derfor fikk entreprenøren beskjed om å komme med kostnadsbesparende kutt, og det var fra sykehusbygg også skissert kutt i både løsninger og bygningsmessig omfang.

Kristin Jensen (Ap), hovedutvalgsleder og en del av politisk ledelse, slo fast at bygningsmessige kutt og ryktene om nedskalering av areal, åpningstider og kapasitet i tilbud, var skandaløse. Rådmann Bjørn-Atle Hansen bekreftet, etter å ha blitt utfordret med direkte spørsmål over flere runder, at han er kjent med at det gås nye runder med entreprenøren for å kutte kostnader i prosjektet. Han ville ikke utdype detaljene i de opplysningene han sitter på.

– Det jeg kan si er at jeg er bekymret, dypt bekymret, for hvilket tilbud vi ender opp med, sa Hansen.

180 pluss-minus

I Sykehusbygg HF bekreftes det at prosjektet er blitt mindre, og at det nå er innenfor rammene som er avsatt. I lokalsamfunnet har det også blitt en snakkis at totalentreprisen for det som omtales som et nytt sykehus, kun skulle være på 200 millioner kroner, slik Altaposten tidligere har skrevet. Nå er det offisielt at den første entreprisen er tatt betydelig ned for å spare penger.

– La meg aller først understreke at funksjonalitetene i bygget ikke er rammet av kostnadskuttene. Dette går ikke på bekostning av tjenestetilbudet, men er praktiske løsninger, som ikke omfatter direkte de helsetilbud som skal gis, sier Brødreskift.

Han bekrefter imidlertid at antall kvadratmeter som omfattet totalentreprisen var på 4500 kvm gulvflate, og nå etter justeringen mellom byggherre og entreprenør er på rundt 4000 kvm. Etter det Altaposten erfarer skal store kjellerareal være fjernet.

– Anbudssummen er på pluss-minus 180 millioner kroner, så vi kan si at den siste gjennomgangen med entreprenøren har vært vellykket, klargjør prosjektlederen i Sykehusbygg HF.