Råkjøring på riksveien

Utrykningspolitiet hadde flyttet laserne sørover til Riksvei 93 i helga.

Her kunne de avsløre hard kjøring blant unge sjåfører, spesielt i Eibydalen. Overtredelsene endte da også med at sertifikatet ble inndratt for alle sammen.

– En kvinnelig sjåfør i midten av 20-årene ble målt til 139 kilometer i timen ved Soulovuobme fredag kveld.

– Fredag ettermiddag mistet en unggutt fra Alta lappen etter å ha kjørt i 125 km/t i 80-sonen ved Eiby. Operasjonslederen kunne fortelle at tenåringen mistet lappen før den var ferdiglaget.

– En svensk bilist ble målt til 132 kilometer i timen i 80-sonen i Eibydalen søndag kveld. Mannen i begynnelsen av 20-årene fikk førerkortet beslaglagt.

– En bilist i midten av 20-årene målt til 122 km/t i 80-sonen senere søndag kveld, også dette i Eibydalen. Mannen fikk førerkortet beslaglagt.

– En mann i tjueårene mistet også lappen i en kontroll i Alta etter å ha blitt stoppet i 82/t i 50-sonen.