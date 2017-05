Mangler 1100 ansatte

Arbeidsgivere i Finnmark vil mangle 1100 ansatte i 2017, viser den årlige bedriftsundersøkelsen NAV Finnmark. Både innenfor bygg og anlegg og turisme er etterspørselen betydelig, blant annet på grunn av høyere vekst enn ellers i landet.

– Mange innenfor bygg og anlegg forteller om økt behov for arbeidskraft. Her er det særlig elektrikere, tømrere og snekkere det er behov for. Bygg og anlegg anses som den viktigste motoren i økonomisk vekst, og det er derfor svært gledelig at denne næringen vokser så mye i vårt fylke, påpeker kommunikasjonskontakt Eva-Lill J. Margit i NAV Finnmark.

Satsingen på vinterturisme fører også til skrikende behov for kompetent arbeidskraft innenfor reiseliv.

Fra før av er det kjent at det er størst behov for helsefagarbeidere og sykepleiere i Finnmark.

NAV jobber nå med å øke kontakten med arbeidsgivere for å bli bedre som rekrutteringspartnere.

– Vi har en viktig jobb med å bidra til å fylle behovet for kompetent arbeidskraft i fylket, heter det i en pressmelding fra NAV Finnmark.