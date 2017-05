Møter juni med ufyselig vær

Det er forhåpentligvis de siste krampetrekningene fra vinteren, men mandag ettermiddag var det direkte ufyselige værforhold i sentrum av Alta. Folk beskyttet seg så godt de kunne i blåsten, mens snøfillene virret rundt. Paraplyen var godt å ha for både turister og fastboende.

Flere våknet mandag til snøfylte hager, men ikke verre enn at noen få varmegrader smeltet vekk snøen raskt. For de som hadde planer om å forsere fjelloverganger, var det tryggest med vinterdekk. Utover mandagskvelden ble det faktisk opphold og antydning til lysning.

Skal vi tro Yr.no blir det kaldt også de nærmeste dagene, med ned mot minus om natta. For de som tenker litt lengre, for eksempel fram til starten på frifisket i Altaelva natt til torsdag, ser det noe bedre ut. Torsdag og fredag ligger det an til fem-seks varmegrader. Det betyr at innledningen på pinsen kan bli bra, før det kan stige til hele ni grader 2. pinsedag.