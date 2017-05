– Bra foreldreparet synliggjør utrygghet

Statsråd Frank Bakke-Jensen (H) har hevdet overfor NRK at det er useriøst å legge fram nye forslag etter at sykehusplanen er lagt.

I dag kom Ap-politiker og kommuneoverlege i Loppa, Olav Gunnar Ballo, på banen. I et innlegg i Altaposten hevder han at eksemplet med lille Mina ikke støtter opp om sykehuskravet.

– Det er mysterium hvordan et sykehus i Alta skulle ha bedret tilbudet til befolkningen i Korsfjord og Komagfjord, når reiseavstanden med båt er helt lik derfra til Alta og Hammerfest, mener Ballo, som følgelig mener at Venstre-leder Trine Skei Grande er villedet til å mene at sykehus i Alta er nødvendig.

Storingskandidat Trine Noodt mener på sin side at saken viser at manglende sykehustjenester i Alta skaper stor utrygghet, og sammen med en rekke andre eksempler, viser at situasjonen krever handling.

– Den angsten og utryggheten foreldreparet opplevde, og at det tok 3,5 time å nå sykehus med en baby med pusteproblemer, er ikke enestående. Jeg tror veldig mange har opplevd at sykehus og nødvendig akuttilbud er langt unna, og noen har også opplevd at minuttene har gått altfor fort og at det har endt forferdelig galt. Selv Ballos partifeller i Alta uttrykker det samme, og jeg takker foreldrene for å ha stått fram og gitt ansikt til hva det vil si å være timer unna sykehus, sier Trine Noodt.

Hun og Venstre er av en rekke politiske motstandere blitt beskyldt for å drive valgkamp med sitt private lovforslag som skal sikre utredning. Det tar hun lett på.

– Hvem som har gjort mest eller minst er ikke viktig. Det er støy som vil hindre det viktigste; at vi kommer nærmere et forsvarlig helsetilbud til 25.000 innbyggere. Med lovforslaget har vi kommet et konkret skritt videre. Nå må jobben være å sikre flertall og sikre utredningen, sier Noodt.