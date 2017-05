- Vi må se ungene våre!

- Samfunnet er på vei inn i en stor felle. Det skal skje noe hele tida og mange barnefamiliers ettermiddager går med til å kjøre barna fra den ene aktiviteten til den andre. Hvor er tida der vi bare kan sitte ned og snakke med barna våre og spørre hvordan har dagen din vært, spør Tommy Berg, fembarnspappa og SV-politiker i Alta.

Han legger til:

- Vi holder på å aktivisere barna våre ihjel. Barna er også sitne etter en lang dag i barnehage og på skolen. Vi må bruker mer tid til å lytte til dem, prate med dem og bare være sammen uten at det skal skje noe, mener Berg.

Dreper kreativiteten

Berg mener også at vi gjør barna mindre kreative ved å hele tiden organisere livene deres fra de våkner til de legger seg.

- Vi holder på å drepe barns naturlige kreativitet. Barna får jo ikke lenger prøve og feile selv. Hvor mange unger får lov å klatre opp og ramle ned fra et tre? Det å kjenne på mestringsfølelsen. Vi er på tur å fjerne oss fra dette, ved all den organiserte aktiviteten. Og kanskje kan man også stille seg spørsmålet om det hadde holdt med èn fotballtrening i uka, i stedet for tre. Eksempelvis.

- Tror du det kan skape et press på barna at foreldre er så oppsatte på at barna må være med der det skjer?

- Ja, det tror jeg. Det er ikke alle barna som er interessert i å delta på fotball og håndball, eller kulturskoletilbud. Vi må begynne å se barna for det dem er.

Trener som aldri før ... men bruker også mer tid foran skjermen.

Berg har fått med seg den store Ungdata-undersøkelsen der ungdomsskoleelever i hele landet har fått gi uttrykk for hvordan de har det. Også i Alta. De fleste klarer seg fint, trener, deltar på fritidsaktiviteter, har et godt forhold til foreldrene, røyker og drikker ikke. Samtidig er det for mange som rapporterer om økt ensomhet og depresjon. Særlig blant unge jenter i Alta er tallet urovekkende høyt med 30 prosent på sistnevnte punkt.

- Vi er nødt å få inn hjelpen på skolen der barna er, sa både Berg og oppvekstsjef Rikke Raknes med flere i et intervju med Altaposten nylig.

Bjørnetjeneste

Kaja Kristensen på Huset har stilt spørsmålet hvorvidt foreldre har sydd for store og myke puter under armene på barna. At vi ikke lærer dem opp til å takle motgang, men stadig er et skritt foran dem og rydder unna problemene.

– Hvis vi som foreldre hele tiden skal rydde opp for våre barn og aldri la de møte og takle noen av livets utfordringer, tror de at det er slik det skal være: Livet skal være enkelt og perfekt. Og er det ikke det, ja da føler man seg mislykket, oppsummerte ungdomshuslederen i et intevju med Altaposten i forrige uke.

Mindre kompis

Berg synes nesten kompisforholdet mellom barn og voksne har gått litt for langt.

- Jeg synes det er viktig at vi som foreldre er nettopp det for barna. Ikke kompiser, men trygge og ansvarlige foreldre som skal veilede og rettlede ungene våre, sier han.

Najsonale medier har de siste dagene hatt fokus på de unges jakt etter den perfekte sommerkroppen og vist tl at stadig flere gutter særlig tyr til anabole steroider før de våger seg ut på stranda.

- Unge i dag lever under et vanvittig press. Bare det at vi har 16-åringer som i dag trener på Spenst og Actic synes jeg er helt vilt, sier Tommy Berg.